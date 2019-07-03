2019-07-03T12:16:02+03:00
Общество

Хабаровчанин спас сына ценой собственной жизни

Трагедия произошла на диком пляже в районе городской базы отдыха «Дельфин»
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Трагедия произошла на диком пляже в районе городской базы отдыха «Дельфин»Трагедия произошла на диком пляже в районе городской базы отдыха «Дельфин»Фото: Владимир ЗЕНКОВ
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Как стало известно редакции «КП» - Хабаровск», во вторник на Амурской протоке погиб мужчина. По факту гибели человека Следственный комитет по Хабаровскому краю проводит доследственную проверку.

Известно, что погибший вместе с десятилетним сыном отдыхал на необорудованном пляже, что в районе базы отдыха «Дельфин». По словам источника, близкого к следствию, мальчишка зашел в воду, забрался на песчаную косу. Внезапно песок начал уходить у него из-под ног, ребенок упал в воду. Отец бросился к сыну, на помощь мальчику поспешили и другие взрослые. Все вместе они вытащили ребенка. Но тут случилось страшное: отца подхватило течением, и он не смог с ним бороться. Видимо, потратил последние силы, спасая сынишку.

- Тело мужчины к настоящему моменту еще не найдено. По данному факту идет проверка, устанавливаем все обстоятельства произошедшего. Как только будет восстановлена картина трагедии, сообщим, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» руководитель пресс-службы Следственного комитета по Хабаровскому краю Илья Гудков.

Отметим, что пляж, на котором отдыхали люди, не относится к территории базы «Дельфин», не оборудован и на нем нет спасательного поста.

На сегодня в Хабаровском крае только пять мест отдыха у воды и один пляж признаны безопасными. Как напомнили в пресс-службе ГИМС МЧС в Хабаровском крае, это парк «Северный» в Хабаровске, база отдыха «Белый парус» в селе Мичуринское, «Экопарк» в селе Воронеж-1, пляж «Заимки» в Бычихе и «Центральный пляж» Амурска. Только там есть спасательные посты, работают спасатели, есть связь с экстренными службами.

- К сожалению, граждане беспечно относятся к безопасности. Они сами идут на стихийные пляжи и берут с собой детей, - рассказал начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Игорь Потапов. - Особую опасность представляют различные искусственные котлованы, карьеры, где скапливается вода.

Особенно волнует спасателей тот факт, что в летние каникулы школьники предоставлены сами себе. Контролируйте ребенка, объясняйте и регулярно напоминайте об опасности, которую таит в себе любой водоем. И если увидите чужих детей, купающихся в неположенном месте без взрослых, не оставайтесь в стороне! Поговорите с ребятами, в крайнем случае вызовите полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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