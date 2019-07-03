В Хабаровске заминировали пять гипермаркетов популярной сети

В среду, 3 июля, вечером покупателей сразу трех гипермаркетов сети «Самбери» попросили оставить покупки и экстренно покинуть помещения. Как объяснили людям полицейские, были получены сообщения, что в зданиях заложены бомбы.

Территорию, согласно инструкции, оцепили. Один из заминированных гипермаркетов находится в торговом центре «Магнит», поэтому была остановлена работа и других торговых точек. Ни в одном из трех «Самбери» полиция ничего, опаснее спиртного не обнаружила.

Как сообщила «КП» -Хабаровск» руководитель отдела рекламы и PR сети гипермаркетов «Самбери» Ветта Вольгушева, днем ранее, 2 июля точно по такой же схеме и с таким же результатом были «заложены бомбы» в два других гипермаркета – в «Южном парке» и по ул. Шкотова. По ее словам, торговая сеть стала мишенью для лже-террористов еще в октябре 2018 года. Именно тогда администрация сети получила первые угрозы.

- На нашу почту приходили письма с неизвестных адресов. Неизвестные требовали деньги, указывали счет для перевода. В противном случае угрожали заминировать гипермаркеты, - рассказала Ветта Вольгушева корреспонденту «КП» - Хабаровск». - Тогда мы передали все письма в правоохранительные органы, также было написано заявление. Однако до сих пор ни то, что никто не найден – нам даже ответ не пришел. Мы не знаем, как движется расследование. Наша служба безопасности также пытается отследить источник угрозы, обращались к руководству Mail.ru, поскольку именно с почтовых ящиков этого сервиса приходили письма. Но нам отказались сообщать IP-адреса, на которые зарегистрированы ящики. По закону ни физическое, ни юридическое лицо не вправе получать доступ к такой информации. Это право есть лишь у правоохранительных органов.

После той «почтовой» атаки было затишье. А в мае началась волна ложных звонков о минировании гипермаркетов сети «Самбери»: в Приморском крае, в Комсомольске-на-Амуре, а 2 и 3 июля, получается, были «заминированы» сразу пять гипермаркетов в Хабаровске. Всего 12 звонков. Что характерно, звонки поступали на телефоны полиции. Каждый раз персонал торговых точек действовал строго по инструкции: выводил всех людей из зданий, и терпеливо ждал на улице, пока полицейские с собаками обыщут все помещения. И каждый раз тревога оказывалась ложной.

- Естественно, мы терпим убытки. Звонки поступают в такое время, когда ожидается наплыв покупателей. Мы не знаем, связаны ли те письма с угрозами и звонки от лже-террористов. Надеемся, что правоохранительные органы все-таки разберутся, - подчеркнула Ветта Вольгушева.

Пока инициаторы атаки не выдвинули никаких требований. Однако учитывая, что убытки от приостановки работы составляют уже несколько миллионов, возможно, именно в этом и есть цель лже-террористов.