В Хабаровске новоселы «Восточного» получили ключи от новых квартир

Организаторы сделали все для того, чтобы мероприятие запомнилось всем жителям жилого комплекса и тем, кто пришел разделить успех строителей и поприветствовать счастливых домовладельцев.

Дом возведен ООО «Управление инновационных технологий». Из общего числа квартир - 20 реализованы в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае», 102 квартиры «О предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в Хабаровском крае» и восемь по военной ипотеке. Но не эти слова звучали из микрофонов. Зажигательные песни Николая Уварова, акробатические номера девушек из поддержки спорт-клуба СКА, выступления юных дарований студии «Каппучино», а еще фуршет с вкуснейшим пловом, сахарная вата и аниматоры, развлекавшие детвору, превратили скучное официальное мероприятие в феерическое шоу. Хотя, без официоза тоже не обошлось.

Церемонию торжественной сдачи комплекса в эксплуатацию посетили будущие жильцы и представители городской администрации.

И ГЛАВНЫЕ СЛОВА - СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

- От имени администрации нашего города хотелось бы искренне поздравить вас с завершением строительства этого жилого комплекса, – обратился к собравшимся заместитель мэра Хабаровска по архитектуре, строительству и землепользованию Сергей Сергейчук. – Желаю, чтобы здесь вам жилось счастливо и комфортно. Отмечу высокий уровень благоустройства прилегающих территорий и надеюсь, что со временем все будет еще лучше. Также хотелось бы поздравить строителей с завершением этого прекрасного объекта, а также отметить их профессионализм и выдающееся мастерство.

Заместитель мэра Хабаровска по архитектуре, строительству и землепользованию Сергей Сергейчук Фото:пресс-служба партии "Единая Россия"

Депутат городского совета Сергей Савков рассказал о важности госпрограмм по развитию жилищного строительства и предоставлению молодым семьям соцвыплат.

- Каждая семья хочет жить отдельно, и я очень рад, что программа работает, - подчеркнул он. - Для развития города, всего нашего края стратегически важно, чтобы люди не уезжали отсюда за лучшей долей, известно, что рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. В том числе поэтому наша общая задача – программы по развитию строительства, по поддержке молодых семей развивать. Да, проблем много, не всегда в бюджете есть средства, но нужно изыскивать любые возможности, общий язык находить с застройщиками, инвесторами. Работать для людей. Считаю, что механизмы поддержки молодых семей, людей, ждущих расселения из ветхого жилья – должны быть расширены и упрощены настолько, чтобы как можно больше жителей могли ими воспользоваться.

Заместитель мэра Денис Андреев в своей речи коснулся больной темы — расселения бараков.

- Горожане справедливо требуют расселения ветхих строений. Все хотят, чтобы, во-первых, жители этих домов были, наконец, расселены и начали жить в человеческих условиях, и, во-вторых, чтобы Хабаровск был аккуратным и красивым, — отметил заместитель главы. - Город ведь целостный организм, в котором всё взаимосвязано. Если говорить о новых домах в ЖК «Восточный», там с социальной инфраструктурой полный порядок: все готово к прибавлению жильцов. Главное, что программа работает, приносит свои плоды, а люди получают долгожданное жилье.

Поздравить новоселов прибыл и директор «Управления инвестиционных программ» Константин Юрченко. В своей речи он отдал дань уважения партнерам, которые в течение четырех лет деятельно участвовали в создании комплекса.

Директор «Управления инвестиционных программ» Константин Юрченко Фото:пресс-служба партии "Единая Россия"

- Отдельная благодарность людям, своими руками создавшим этот оазис уюта на территории нашего города. Зимой и летом, в мошку и вьюгу, при ветре и морозе они выполняли свои задачи, не останавливая строительство ни на день, и тем самым обеспечили нам за четыре года создание на пустыре этого замечательного микрорайона, - подчеркнул Константин Юрченко.

От имени жильцов к собравшимся обратилась Ольга Оришак, жительница нового дома.

Она отметила высокое качество дома, удобное расположение, наличие всей необходимой инфраструктуры, качественных и безопасных детских площадок и обширных парковок.

И еще одну традицию нарушили организаторы открытия. Вместо красной ленточки в небо отправилась волшебная белая кнопка и взмывающие в небо фонтаны бенгальского огня. С новосельем!