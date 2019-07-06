Лжетеррористы сначала требовали деньги, а потом засыпали полицейских сообщениями о заминированных гипермаркетах

Известная в Хабаровске сеть гипермаркетов оказалась в поле зрения лжетеррористов. Неизвестные с завидным упорством подкидывают правоохранителям все больше работы, сообщая о заложенных в гипермаркетах бомбах. Сегодня днем, 6 июля, в краевой столице в связи с экстренной обстановкой была парализована работа гипермаркетов расположенных на улицах Краснореченская, 92, ТЦ «Атриум», улица Окружная, 13А, ТЦ «Простор» и улица Павла Морозова, 58, ТЦ «Выбор». На этих объектах бомбы не нашли. К концу дня количество провокаций увеличилось до семи.

- Экстренно эвакуировали посетителей и сотрудников из гипермаркетов, расположенных на улицах Ленинградской, Шкотова, Трехгорной и Батуевской ветке. Таким образом количество провокаций за эту неделю достигло 12, за два месяца – 19 с учетом последних, - рассказала Ветта Вольгушева, руководитель отдела рекламы и PR сети гипермаркетов «Самбери».

Напомним, 3 июля, вечером экстренно выпроводили из торговых помещений покупателей сразу трех гипермаркетов сети «Самбери». Днем ранее точно по такой же схеме и с таким же результатом были «заложены бомбы» в двух других гипермаркетах – в «Южном парке» и по улице Шкотова.

К слову, до начала провокаций на электронную почту сотрудников торговой сети пришли сообщения с требованием заплатить деньги, иначе в здании заложат бомбу. Пока инициаторы атаки не выдвинули никаких требований. Однако учитывая, что убытки от приостановки работы составляют уже порядка 11 миллионов, возможно, именно в этом и есть цель лжетеррористов.