2019-07-07T08:29:53+03:00
Дом. Семья

В Хабаровском крае вышедшего из комы бобра отпустили на волю

Зверя два года выхаживали в зооцентре Комсомольска-на-Амуре после дорожно-транспортного происшествия
Лариса Леденева
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Оксана Букреева прощается с пациентомОксана Букреева прощается с пациентомФото: Лариса Леденева
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В зооцентр «Питон» Комсомольска-на-Амуре в 2017 году бобра привез дальнобойщик. Зверек висел у него на руках окровавленным кусочком меха. После почти двухлетней реабилитации бобер окреп настолько, что его решили отпустить в дикую природу.

Спасение рядового бобра

- Не выживет, - переживала тогда, в 2017 году, Оксана Букреева, главный ветеринар Комсомольского-на-Амуре зооцентра «Питон», осматривая бобра. – Травмы явно получил, попав под автомобиль. Слабенький совсем.

Зверек находился в коме, ветеринары принялись за работу. Сделали рентген, провели реанимационные мероприятия, круглосуточно следили за состоянием пациента.

- Он оказался молодцом – трудно, но потихоньку шел на поправку, нагуливал аппетит. Все наши сотрудники и посетители носили кору березы, тополя, осины, - вспоминает Оксана Букреева. - Но все равно не хватало - ему ведь постоянно надо точить зубки, остротой которых бобры посрамят любую акулу. Растут они с большой скоростью – почти на полсантиметра в месяц. Поэтому периодически подравнивали их, но, конечно, без боли – нервных окончаний в резцах нет.

Сотрудники зооцентра, конечно, привязались к пациенту, но кличку ему не дали – нельзя. Все понимали, что как только бобер по-настоящему окрепнет, его нужно будет отпускать на волю. Поэтому между ним и человеком должна быть дистанция, иначе не выживет.

- Ой, лучше его, конечно, не трогать и не волновать съемкой, - вздыхает главный ветеринар. – Не должен наш бобр контактировать с людьми, приживаться в природе ему будет нелегко. Но ладно уж, на прощание с бобриком сделаем фото…

Редкий эмигрант

Спасение рядового бобра уникально еще тем, что это редкий вид в дальневосточной природе. Он был завезен сюда полвека назад из Белоруссии, хорошо пережил эмиграцию, быстро адаптировался, но большая вода 2013 года поставила его на грань выживания.

- Удивительно, что они сохранились, - говорит Максим Сайткулов, охотовед. – В наших местах бобры встречаются очень редко, охота на них запрещена. Они большие трудяги, вегетарианцы, для рыб неопасны, питаются только растительной пищей. Если спасенный комсомольчанами бобр даст в вольных условиях потомство – значит, будут жить!

Выпустили зверька вблизи села Троицкое. Там, по наблюдениям охотоведов, прижились и обосновались несколько семейств бобровых. Как комсомольского парня примут соплеменники – покажет время. Впрочем, после стольких передряг в его жизни сотрудники «Питона» уверены – не пропадет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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