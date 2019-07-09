2019-07-09T07:20:41+03:00
Фотоконкурсы

Фотоконкурс «Любовь и верность»: военнослужащие и сотрудники Дальневосточной Росгвардии в семье и на работе

«КП»-Хабаровск» проводит фотоконкурс «Любовь и верность» среди военнослужащих и сотрудников Дальневосточной Росгвардии
Петр САМСОНОВ
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«КП»-Хабаровск» проводит фотоконкурс «Любовь и верность» среди военнослужащих и сотрудников Дальневосточной Росгвардии Фото: pixabay.com«КП»-Хабаровск» проводит фотоконкурс «Любовь и верность» среди военнослужащих и сотрудников Дальневосточной Росгвардии Фото: pixabay.com
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Служба Родине невозможна без любви к ней и безоговорочной ей верности. Так же, как и крепкая семья невозможна без этих вечных ценностей. По условиям конкурса, участники предоставили по три фотографии: на службе, в семейной обстановке и на досуге.

А теперь нам нужна ваша помощь, уважаемые читатели! Конкурс предполагает победителя, а мы в редакции никак не может прийти к единому мнению. Вся надежда на вас! Голосуйте за понравившихся участников, зовите друзей, знакомых, родственников – чем больше голосов, тем объективнее результат.

Голосование завершится 10 августа, итоги мы объявим 12 августа. Участники, занявшие первые три места, получат призы от наших партнеров. Фото победителей мы опубликуем на сайте в газете «Комсомольская правда – Хабаровск».

Призы победители смогут забрать в нашей редакции по адресу: город Хабаровск, Уссурийский бульвар, офис 2. Денежные эквиваленты призов не выдаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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