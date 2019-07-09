2019-07-09T10:39:19+03:00
Общество

В День семьи комсомольчанин скупил все ромашки на рынке для жены

Случайно получилось пятьдесят семь цветков – по числу прожитых вместе лет
Лариса Леденева
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В День семьи комсомольчанин скупил все ромашки на рынке для женыВ День семьи комсомольчанин скупил все ромашки на рынке для женыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Необычно отметил День любви, семьи и верности комсомольчанин Владимир Гинзбург. Он скупил на рынке возле дома все ромашки для своей жены, Людмилы. Случайно их оказалось ровно 57 – по числу лет, сколько они прожили вместе. И познакомились они 8 июля, когда официальный праздник Петра и Февронии не был так популярен.

«МОЯ БАЛЕРИНА ЛЮБИТ РОМАШКИ...»

- У меня вообще на эти цветы аллергия, - смеется Владимир Гершанович. - Жена их раньше столько на даче разводила – устал полоть. Но это ее любимые, запомнил еще с тех пор, как ухаживал за ней, юной тоненькой девушкой.

- Я исполняла хореографический номер в доме культуры, - вспоминает Людмила Ивановна. - После работы, в жару, танцевать было нелегко, но я закончила выступление, как меня учили в балетной студии: точно, с безупречной осанкой и улыбкой. А за кулисами меня вдруг сгреб в объятия парень, который читал до этого стихи на сцене, и сказал на ушко: «Никому тебя не отдам». Я жутко разозлилась и… влепила ему пощечину.

А вот голос нахала запал в душу: глубокий, бархатный - точь-в-точь как Левитан сводки с фронта рассказывал по радио.

Случайно получилось пятьдесят семь цветков – по числу прожитых вместе лет Фото: Лариса Леденева

Случайно получилось пятьдесят семь цветков – по числу прожитых вместе летФото: Лариса Леденева

«Нахал» Владимир Гинзбург тогда только начинал свою карьеру. Слесарь-сборщик, инженер рентгеновской лаборатории на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре по вечерам читал стихи и играл в самодеятельных спектаклях. Когда на местном телевидении заболела ведущая, его попросили начитать текст. После эфира «комсомольский Левитан» стал знаменитостью. Помимо новостей он озвучивал проведение городских праздников, парадов Победы, и под его фразу: «Вспомним всех поименно…» плакали даже самые стойкие.

- Это был самый узнаваемый человек в нашем городе, - говорит Любовь Лысенко, режиссер бывшего комсомольского ТВ. - За ним народ ходил толпами, его знали и уважали все, и не только за голос, а за уважение к людям и стремление им помочь.

Мало кто догадывался, что жил он в крохотной квартире, ездил на работу в 5 утра и на сэкономленные деньги из заначки покупал жене цветы.

- Просто так дарю до сих пор, без всякого повода - говорит Владимир Гинзбург. - Знаю, что она будет очень рада. А в этом году, на 8 июля, такое совпадение – 57 ромашек. Для моей маленькой балерины, пережившей в войну оккупацию, все невзгоды и радости со мной рядом. И подарившей замечательных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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