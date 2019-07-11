Гибель «Сатурна»: заброшенный кинотеатр в Первом микрорайоне Хабаровска стал стихийной свалкой

Мусорные завалы на месте бывшего кинотеатра «Сатурн» беспокоят жителей Первого микрорайона уже почти десять лет. Культурное учреждение было ликвидировано, а здание демонтировано еще в 2011 году.

ПЛАНАМ ПОМЕШАЛИ ДЕЛА

Тогда планы у покупателя муниципальной собственности - скандально известного владельца компании «Доверие» Владимира Доценко - были фундаментальные. На месте старого кинотеатра предполагалось возвести обширный комплекс для семейного отдыха.

Здание разобрали по кирпичику, а будущую грандиозную стройку оградили внушительным забором. Развлекательный комплекс «Сатурн» должны были ввести в эксплуатацию в конце 2013 г. Увы, не всем планам суждено сбыться. Коммерсант, которому принадлежала сеть магазинов «Три толстяка», а также цех «Филе Руле» и элитный супермаркет «Оливка» на Амурском бульваре, стал героем целого ряда скандалов. Когда предприятия начали закрываться одно за другим, в прокуратуру от бывших сотрудников магазинов и пищевого цеха хлынул поток жалоб на долги по зарплате. Некоторые не могли вернуть и трудовые книжки. Вполне естественно, фигуранту трех уголовных дел было не до строительства.

Земельный участок общей площадью более 19000 квадратных метров постепенно пришел в запустение. Бывший культурный очаг превратился в болото и свалку по периметру, а бетонные блоки облюбовали для своих посиделок маргиналы из окрестных бараков. Печальные преобразования некогда перспективной территории собственника, по понятным причинам, не заботили. Даже по поводу украденного неизвестными лицами забора в правоохранительные органы никто не обратился.

На месте фундамента образовалось болотоФото: Евгения МОЛОТОВА

СОБСТВЕННИК, ПРИБЕРИ СВОЮ ЗЕМЛЮ!

- Вся эта ситуация разворачивалась еще до того, как я приступил к своим обязанностям, - рассказал представитель Владимира Доценко, назвавшийся Владимиром. - По поводу демонтажа и кражи забора никто не обращался, не верили в эту затею, наверное.

Разочаровавшись в проекте, собственник выставил участок на продажу.

- Территорию мы активно продаем с 2015 года, - поделился Владимир (представитель собственника). - Было несколько предложений, различной перспективности. В апреле 2019 года мы вели переговоры с приморским ритейлом «Реми», но не сошлись в цене. Сейчас открыты для новых предложений.

Уборкой и поддержанием территории в сколько-нибудь приемлемом виде собственник себя не утруждает — не видит смысла в таких вложениях. А между тем, Земельным кодексом РФ предусмотрено правило, в соответствии с которым собственник обязан осуществлять мероприятия по охране земель и не допускать их загрязнения.

Между тем, сложившейся ситуацией заинтересовались экологи.

- Проблема стихийных свалок в городе действительно стоит весьма остро, - рассказал Владимир Сидоров, председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения всероссийского общества охраны природы. – Есть такая тенденция: арендаторы и собственники участков, особенно если они их не эксплуатируют, не обеспечивают на своих территориях порядок. При этом возникают места несанкционированного размещения отходов. Нужно понимать, что соблюдаться должны все законы и в случае выявления нарушений экологического законодательства к виновным будут применяться санкции.

Владимир Сидоров подчеркнул, что ситуация с местом падения «Сатурна» в настоящее время находится под контролем у экологов.