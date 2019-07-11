В гостях радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» - генеральный директор завода «Амурсталь» Сергей Кузнецов. 12 июля с 9 утра поговорим о перспективах строительства современного комплекса по производству стальной заготовки в краевой столице. В частности, какой объем продукции готово выпускать будущее предприятие и сколько появится новых рабочих мест. Также обсудим внедрение инновационных технологий, которые успешно применяют сотрудники, и узнаем, как происходит выработка металла.

Комсомольский завод «Амурсталь» построит современный производственный комплекс в Хабаровске ФОТО: завод «Амурсталь»

Следует отметить, что «Амурсталь» - единственный металлургический завод на Дальнем Востоке, который производит сталь с использованием электросталеплавильной с дальнейшим переделом в сортовой прокат. Это позволяет занимать лидирующие позиции. К реализации проектов руководство активно привлекает перспективных специалистов со всей страны и таким образом вносит весомый вклад в экономику региона.