2019-07-11T10:16:57+03:00
Общество

В Хабаровске День шоколада отметили, поедая букеты из этого лакомства

Профессия шоколадного флориста становится все популярнее среди дальневосточников
Лариса Леденева
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С трудом верится, что такая красота - дело рук человеческих, да еще и съедобная! Фото Ирина КовнерС трудом верится, что такая красота - дело рук человеческих, да еще и съедобная! Фото Ирина Ковнер
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Съесть букет цветов и пальчики облизать? Запросто, если цветы изготовлены из шоколада. В Хабаровске появляется все больше шоколадных флористов – людей, которые делают вкусное еще и красивым.

Всемирный день шоколада придумали французы в 1995 году, определили дату - 11 июля. Мир с ними согласился, и с тех пор каждый год в этот день по всему свету проходят конкурсы, фестивали и просто дружеские посиделки под шоколадку.

- В любой праздник или просто так получить в подарок коробочку с шоколадными пионами, маками, розами – всегда приятно, - говорит хабаровчанка Ирина Ковнер, которая совсем недавно освоила технику изготовления этих сладостей.

Шоколадный флорист уверена: главное подходить к делу творчески и с душой. Фото Ирина Ковнер

Шоколадный флорист уверена: главное подходить к делу творчески и с душой. Фото Ирина Ковнер

Она сама обожает шоколад и цветы, поэтому ее новое увлечение было предсказуемым – вкусно, красиво, необычно. А вот учиться мастерству пришлось в другом городе – в Хабаровске тогда не было шоколадных флористов. Сейчас Ирина сама охотно делится секретами со всеми желающими.

- Я занимаюсь с детками с ограниченными возможностями, и все у них прекрасно получается, - рассказывает она. – Конечно, мастерим мы несложные букетики, но дети вкладывают в них столько любви и творчества! Это непременное условие для создания вкусных подарков, и, конечно строгое соблюдение технологии процесса. Формируются шоколадные цветы только в прохладных помещениях из специального темперированного бельгийского шоколада разных оттенков – от насыщенного темно-бордового до снежно-белого.

Рекорд производительности флориста Ковнер – почти шестьсот цветов в Международный женский день. Заказы шли из Приморья, Амурской области, Комсомольска-на-Амуре.

- У меня до сих пор коробка с пионами хранится, которую муж подарил на 8 марта. Никак не могу решиться съесть такую красоту, - улыбается комсомольчанка Анна Вершеева. – Иногда листочек отщипну, посмакую – вкус необыкновенный!

А одна молодая мама даже всплакнула, вспомнив, как получила на рождение сына сладкий букет.

- Мне так обидно было, что попробовать не могу - малыша грудью кормила, боялась, диатез появится, - вспоминает она. - Зато сейчас отведу душу, съем пару розочек. Хороший все-таки праздник придумали – День шоколада!

ИСТОЧНИК KP.RU

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