И разверзлись хляби небесные: Комсомольск-на-Амуре едва не утонул после дождичка в четверг

Обильные кратковременные осадки – так это называют метеорологи. Жители Комсомольска-на-Амуре более категоричны в своих определениях, большинство из них для печати непригодны, поскольку выходят за рамки цензуры, самые лояльные – «чертов потоп» и «катастрофа».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="528" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/719590" frameborder="0"></iframe> Молния в Комсомольске-на-Амуре.Социальные сети

Если вкратце, грозовому ливню прошедшему сегодня днем потребовались всего 20 минут для того чтобы парализовать движение на трех улицах Комсомольска-на-Амуре, кстати крупномасштабному наводнению в 2013 году не удалось этого сделать за месяц непрерывных атак на город.

И разверзлись хляби небесные: Комсомольск-на-Амуре едва не утонул после дождичка в четвергФото: Социальные сети

Интернет полон фото и видео кадров, когда люди устав ждать чтобы ушла вода, закатывают штанины, снимают обувь и босиком по колено в воде штурмуют огромные лужи, а водители, чертыхаясь буквально на ощупь, пытаются преодолеть неожиданно возникшие водные преграды.

И разверзлись хляби небесные: Комсомольск-на-Амуре едва не утонул после дождичка в четвергФото: Социальные сети

- Как обычно – океан, - комментирует происходящее один из пользователей местного паблика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/719591" frameborder="0"></iframe> Пешеходы форсируют водные преграды в Комсомольске-на-Амуре.Социальные сети

По данным администрации города под воду ушли перекрестки: улицы Вокзальной и улицы Гамарника, проспекта имени Ленина и улицы имени Кирова, и улица Аллея Труда на 66 квартале в районе бывшего рынка.

И разверзлись хляби небесные: Комсомольск-на-Амуре едва не утонул после дождичка в четвергФото: Социальные сети

- Было очень много воды, - рассказывает Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы города Комсомольска-на-Амуре. – У нас в городе есть несколько мест где существует «перелом» ливневки. Это, например, улица Кирова. Там действительно без дополнительных прочисток водоотведение не срабатывает. На следующий год, когда намечен ремонт этой улицы мы будем вскрывать дорожное покрытие и полностью перекладывать в этом месте канализацию. Что касается наводнения на перекрестке улиц Вокзальной и Гамарника, то там надо разбираться. 10 лет назад ливневка там ремонтировалась, что случилось, почему она не сработала, выяснят наши специалисты. Вообще это не новая проблема для Комсомольска – у на больше половины улиц не оснащены ливневыми колодцами. А там где они есть – канализационная система достаточно старая уложенная еще в шестидесятые – семидесятые годы прошлого столетия и после это масштабных работ по ее модернизации не проводилось.

Сейчас на места где зафиксирован высокий уровень воды, отправлены дорожные рабочие, которые должны прочистить стоки, чтобы помочь воде уйти в канализацию.

И разверзлись хляби небесные: Комсомольск-на-Амуре едва не утонул после дождичка в четвергФото: Социальные сети

Наводнение это еще полбеды как минимум в двух районах города от сильного ветра на припаркованный рядом автотранспорт рухнули деревья, к счастью удалось обойтись без жертв.