2019-07-11T10:04:50+03:00
Происшествия

И разверзлись хляби небесные: Комсомольск-на-Амуре едва не утонул после дождичка в четверг

Как минимум в трех местах города Юности пешеходы и водители вынуждены переправляться через бурные потоки [фото, видео]
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
И разверзлись хляби небесные: Комсомольск-на-Амуре едва не утонул после дождичка в четвергИ разверзлись хляби небесные: Комсомольск-на-Амуре едва не утонул после дождичка в четвергФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Обильные кратковременные осадки – так это называют метеорологи. Жители Комсомольска-на-Амуре более категоричны в своих определениях, большинство из них для печати непригодны, поскольку выходят за рамки цензуры, самые лояльные – «чертов потоп» и «катастрофа».

Молния в Комсомольске-на-Амуре.Социальные сети

Если вкратце, грозовому ливню прошедшему сегодня днем потребовались всего 20 минут для того чтобы парализовать движение на трех улицах Комсомольска-на-Амуре, кстати крупномасштабному наводнению в 2013 году не удалось этого сделать за месяц непрерывных атак на город.

И разверзлись хляби небесные: Комсомольск-на-Амуре едва не утонул после дождичка в четверг Фото: Социальные сети

И разверзлись хляби небесные: Комсомольск-на-Амуре едва не утонул после дождичка в четвергФото: Социальные сети

Интернет полон фото и видео кадров, когда люди устав ждать чтобы ушла вода, закатывают штанины, снимают обувь и босиком по колено в воде штурмуют огромные лужи, а водители, чертыхаясь буквально на ощупь, пытаются преодолеть неожиданно возникшие водные преграды.

И разверзлись хляби небесные: Комсомольск-на-Амуре едва не утонул после дождичка в четверг Фото: Социальные сети

И разверзлись хляби небесные: Комсомольск-на-Амуре едва не утонул после дождичка в четвергФото: Социальные сети

- Как обычно – океан, - комментирует происходящее один из пользователей местного паблика.

Пешеходы форсируют водные преграды в Комсомольске-на-Амуре.Социальные сети

По данным администрации города под воду ушли перекрестки: улицы Вокзальной и улицы Гамарника, проспекта имени Ленина и улицы имени Кирова, и улица Аллея Труда на 66 квартале в районе бывшего рынка.

И разверзлись хляби небесные: Комсомольск-на-Амуре едва не утонул после дождичка в четверг Фото: Социальные сети

И разверзлись хляби небесные: Комсомольск-на-Амуре едва не утонул после дождичка в четвергФото: Социальные сети

- Было очень много воды, - рассказывает Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы города Комсомольска-на-Амуре. – У нас в городе есть несколько мест где существует «перелом» ливневки. Это, например, улица Кирова. Там действительно без дополнительных прочисток водоотведение не срабатывает. На следующий год, когда намечен ремонт этой улицы мы будем вскрывать дорожное покрытие и полностью перекладывать в этом месте канализацию. Что касается наводнения на перекрестке улиц Вокзальной и Гамарника, то там надо разбираться. 10 лет назад ливневка там ремонтировалась, что случилось, почему она не сработала, выяснят наши специалисты. Вообще это не новая проблема для Комсомольска – у на больше половины улиц не оснащены ливневыми колодцами. А там где они есть – канализационная система достаточно старая уложенная еще в шестидесятые – семидесятые годы прошлого столетия и после это масштабных работ по ее модернизации не проводилось.

Сейчас на места где зафиксирован высокий уровень воды, отправлены дорожные рабочие, которые должны прочистить стоки, чтобы помочь воде уйти в канализацию.

И разверзлись хляби небесные: Комсомольск-на-Амуре едва не утонул после дождичка в четверг Фото: Социальные сети

И разверзлись хляби небесные: Комсомольск-на-Амуре едва не утонул после дождичка в четвергФото: Социальные сети

Наводнение это еще полбеды как минимум в двух районах города от сильного ветра на припаркованный рядом автотранспорт рухнули деревья, к счастью удалось обойтись без жертв.

Мы потонем, мы не потонем, в Комсомольске-на-Амуре ливень затопил улицы.Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В поселках Хабаровского края процветал игорный бизнес
В Амурске капитально отремонтировали привокзальную площадь
Условный срок и огромная компенсация: бывшему руководителю управления в ЕАО зачитали приговор
«Запрещенку» из ручной клади ликвидировали в аэропорту Хабаровска
Биробиджанец уверял, что дети наняли его для кражи металла со склада
Из студенческого общежития эвакуировали больше 20 человек в связи с пожаром
Хабаровский крайизбирком отказал заверять семерых кандидатов от партии «Справедливая Россия»
Прокуратура проводит проверку по факту вспышки инфекции в психдиспансере в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 135 обитателей психоневрологического интерната слегли с острой кишечной инфекцией
Пациента сразу после трепанации черепа успешно эвакуировали в Хабаровск из Высокогорного
Больше миллиона мальков осетровых выпустят в реки Хабаровского края и ЕАО
Натуральным мороженым с «дальневосточного гектара» будут потчевать в Хабаровском крае
«План быстрых побед» в Хабаровском крае резко сократили
Вдову в Хабаровском крае собираются судить за смерть супруга
Марихуана, обрез, два карабина: обладателя этого набора осудили в Комсомольске
В Хабаровске машина выехала на «встречку» и протаранила припаркованное авто с водителем
Директора школы в ЕАО оштрафовали за свободный доступ детей к опасным сайтам
В хабаровских школах обновляют спортивные залы
Покупатели в Хабаровске платили за дешевый алкоголь, маскируя кражу дорогой выпивки
Без горячей воды остались жители поселка Красная речка под Хабаровском