Виктория Цыганова: я хочу, чтобы Хабаровский край был счастливым и цветущим

Виктория Цыганова побывала в студии радио «Комсомольская правда». С именитой дальневосточницей, известной на всю страну певицей, обсудили потенциал Хабаровска, как одного из культурных центров страны. А также поговорили о проблемах региона и возможностях развития Дальнего Востока.

Виктория Цыганова: я хочу, чтобы Хабаровский край был счастливым и цветущимФото: Ульяна КОСКИНА