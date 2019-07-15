Экс-губернатор Еврейской автономной области получил 4 года условно

Бывший глава Еврейской автономной области попался на махинациях с закупкой медицинского оборудования для ОГБУЗ «Онкологический диспансер». По версии следствия, закупка проводилась по явно завышенной цене в 2014 - 2015 годах. По мнению стороны обвинения, бюджету области был нанесён ущерб на сумму более 24 миллионов рублей.

- Суд назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и с лишением права занимать государственные должности на три года. Также от него требуется не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться туда на регистрацию раз в месяц. Мягкость приговора объясняется регалиям и заслугами подсудимого, - прокомментировала Наталья Лаврова, руководитель пресс-службы суда ЕАО.

Обвинение просило суд о наказании в виде реального лишения свободы на срок 4 года в колонии общего режима. Однако суд дал Винникову условный срок. Сам осужденный свою вину не признал.

Защита настаивала на вынесении оправдательного приговора, так как по мнению адвокатов, доводы стороны обвинения неубедительные и надуманные, представленные суду доказательства нельзя назвать достоверными. По убеждению Александра Винникова, доказательства, представленные государственным обвинителем, не подтверждают его вину.