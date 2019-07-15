2019-07-15T12:00:54+03:00
Общество

Экс-губернатор Еврейской автономной области получил 4 года условно

Условный срок бывший глава области получил за нарушения при закупках медоборудования
Петр САМСОНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Условный срок бывший глава области получил за нарушения при закупках медоборудования Фото: соцсетиУсловный срок бывший глава области получил за нарушения при закупках медоборудования Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Бывший глава Еврейской автономной области попался на махинациях с закупкой медицинского оборудования для ОГБУЗ «Онкологический диспансер». По версии следствия, закупка проводилась по явно завышенной цене в 2014 - 2015 годах. По мнению стороны обвинения, бюджету области был нанесён ущерб на сумму более 24 миллионов рублей.

- Суд назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и с лишением права занимать государственные должности на три года. Также от него требуется не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться туда на регистрацию раз в месяц. Мягкость приговора объясняется регалиям и заслугами подсудимого, - прокомментировала Наталья Лаврова, руководитель пресс-службы суда ЕАО.

Обвинение просило суд о наказании в виде реального лишения свободы на срок 4 года в колонии общего режима. Однако суд дал Винникову условный срок. Сам осужденный свою вину не признал.

Защита настаивала на вынесении оправдательного приговора, так как по мнению адвокатов, доводы стороны обвинения неубедительные и надуманные, представленные суду доказательства нельзя назвать достоверными. По убеждению Александра Винникова, доказательства, представленные государственным обвинителем, не подтверждают его вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Открыла магазины, да и все: предпринимательница из затопленного поселка Иркутской области раздала продуктов на 600 тысяч рублей
Сама Яна Беленок считает, что поступила так, как должна была поступить. Теперь сельчане хлопочут, чтобы ей помогли деньгами [фото, видео]
Адвокаты об экспертизе допросов сестер Хачатурян: Все три протокола написаны одним и тем же человеком
Лингвистическая проверка показала: двоим старшим сестрам приписали слова младшей Марии, признанной невменяемой. И вся эта чехарда легла в основу обвинения [эксклюзив kp.ru]
Проблему с открытием брянского ТРЦ «Тимошковых» должны решить на местном уровне, считают эксперты
В Брянске не утихают споры вокруг торгово-развлекательного центра «Тимошковых». Его закрыли больше года назад из-за якобы нарушений противопожарной безопасности
Новости 24
«Покровской ухой» хабаровчанам напомнили о подвиге апостолов Петра и Павла
Первый глэмпинг начал работать в Хабаровском крае
Четыре взрослых и один ребенок утонули в Биробиджане в нынешнем купальном сезоне
Бывший чиновник довел до штрафа коммерческую фирму в Еврейской автономии
Пациенты психоневрологического интерната в Хабаровском крае выздоравливают
Хабаровчан приглашают на международный фестиваль-конкурс «Русский бас»
Неизвестный в Хабаровском крае полез в чужую квартиру за продуктами для застолья
В Хабаровском крае предложили отложить поправки, касающиеся создания приютов для животных
Поселок в Хабаровском крае фактически отрезан от цивилизации из-за разбитых дорог
В Комсомольске стало на одну безопасную дорогу больше
Утонувшую девочку в Комсомольске еще ищут, утонувшего биробиджанца уже нашли
Самолет, на котором в Хабаровский край доставили дамбы, забросит гуманитарный груз в Иркутск
Приморчанин выследил хабаровскую пенсионерку и напал на нее в подъезде
В Хабаровском крае обновили антирейтинг компаний-неплательщиков за электричество
На неучтенных котельных в Хабаровском крае нашли неприятный сюрприз
Не выплатил зарплату и стал осужденным директор фирмы в Хабаровске
Школьники из Харбина проведут время со сверстниками в Хабаровске
После аварии на водителя-полицейского в Хабаровске возбудили уголовное дело
В Еврейской автономии умирают чаще, чем рождаются
В Хабаровске больше сотни домов отключили от горячего водоснабжения