Отвечать за строительство в правительстве Хабаровского края будет новый министр

Причины своего решения чиновник, у которого сегодня последний рабочий день, не комментирует. На министерском посту он провел меньше года, сменив в сентябре 2018 перешедшего в смежное ведомство Константина Пепеляева.

- Такое решение было принято им лично. Возможно, причиной стал высокий темп работы и большой объем задач, - прокомментировала Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края. - А планка действительно высокая - нужно построить несколько сотен квартир для сирот, довести до логического завершения объекты в Комсомольске-на-Амуре, среди которых детский больничный комплекс, инженерная школа, межрайонный онкологический диспансер и многое другое.

Напомним, Александр Шабовта трудился в краевом правительстве с 2010 года. Занимал различные должности. Был заместителем министра экономического развития и внешних связей края по вопросам инвестиционной политики, заместителем министра экономического развития и внешних связей края по вопросам развития делового и инвестиционного климата, первым заместителем министра экономического развития края. 25 июля 2018 года Вячеслав Шпорт назначил Александра Николаевича своим зампредом по вопросам строительства.