2019-07-16T12:15:13+03:00
Общество

Отвечать за строительство в правительстве Хабаровского края будет новый министр

Александр Шабовта уходит с поста в региональном правительстве по собственному желанию
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Отвечать за строительство в правительстве Хабаровского края будет новый министрОтвечать за строительство в правительстве Хабаровского края будет новый министрФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Причины своего решения чиновник, у которого сегодня последний рабочий день, не комментирует. На министерском посту он провел меньше года, сменив в сентябре 2018 перешедшего в смежное ведомство Константина Пепеляева.

- Такое решение было принято им лично. Возможно, причиной стал высокий темп работы и большой объем задач, - прокомментировала Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края. - А планка действительно высокая - нужно построить несколько сотен квартир для сирот, довести до логического завершения объекты в Комсомольске-на-Амуре, среди которых детский больничный комплекс, инженерная школа, межрайонный онкологический диспансер и многое другое.

Напомним, Александр Шабовта трудился в краевом правительстве с 2010 года. Занимал различные должности. Был заместителем министра экономического развития и внешних связей края по вопросам инвестиционной политики, заместителем министра экономического развития и внешних связей края по вопросам развития делового и инвестиционного климата, первым заместителем министра экономического развития края. 25 июля 2018 года Вячеслав Шпорт назначил Александра Николаевича своим зампредом по вопросам строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Исчез родственник - не сидите на диване, а бегите в полицию!": Каждый день в Москве пропадают 20-30 человек
Дмитрий Пичугин, начальник 8 отдела Московского уголовного розыска в студии радио "КП" рассказал, как ищут пропавших людей в столице и что делать их родственникам
Новости 24
Надеялись, но никто не ожидал идеальной победы от хабаровской бильярдистки
Хабаровчанин в Магадане взял «бронзу» на Золотом фестивале
Мать и сын в Хабаровске оказались «в контрах» из-за пропавшей машины
Пенсионерка-инвалид в Хабаровском крае выбила у чиновников нормальную квартиру взамен аварийной
В Биробиджане разберут старый мост и построят новый
Школьники из Хабаровского края постигали азы лесных профессий в «Орленке»
В Хабаровском крае 700 семей с первенцами получат единовременные выплаты
«Россельхозбанк» кредитует покупку и установку оборудования для использования природного газа
Семейный забег в Хабаровске будет под силу даже тем, кто никогда не бегал раньше
Поиски пропавшей на реке девочки в Комсомольске продолжаются
В Хабаровске иномарка на «зебре» сбила восьмилетнего велосипедиста
Иностранцев-нелегалов с центрального рынка в Хабаровске изгнали за пределы России
«Безопасные дороги» добрались в Хабаровский район
Субсидии на полтора миллиона рублей выделят на оленеводство в Хабаровском крае
В Хабаровском крае проголосовали за темы для Дальневосточного форума предпринимателей
Мнимый банковский работник умыкнул у сельчанина из ЕАО реальные деньги
Цветы, овощи и ягоды садоводы Хабаровска представят на ежегодной выставке-ярмарке
Забил до смерти и лег спать: в Хабаровском крае осудят сельчанина
Пожарные ночью спасли частный жилой дом в Еврейской автономии
На улице Школьной в Биробиджане ограничили движение 16 июля
Хабаровчанке напомнили о ребенке арестом машины
На покупку жилья для погорельцев в Хабаровском крае выделили 38 миллионов рублей
Из-за роковой ошибки хабаровчанин остался без машины
На севере Хабаровского края отыскали севшую на мель яхту
В Хабаровске в домах с новыми фасадами дорожают квартиры
Погода в Хабаровске на 16 июля 2019 года: днем до +30, возможен дождь