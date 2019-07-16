2019-07-16T12:14:02+03:00
Общество

Дружище, ты что творишь? В Хабаровском крае водителя такси застали нюхающим клей за рулем

Автомобиль приехал по вызову, но клиент отказался ехать с неадекватным водителем [видео]
Евгений КУЦ
Поделиться:
Автомобиль приехал по вызову, но клиент отказался ехать с неадекватным водителем [видео] Фото: соцсетиАвтомобиль приехал по вызову, но клиент отказался ехать с неадекватным водителем [видео] Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В одном из пабликов Комсомольска-на-Амуре появилось видео, снятое клиентом одного из агрегаторов такси, работающего в Хабаровском крае. В ролике мужчина пытается выяснить у водителя, приехавшего по вызову, зачем тот нюхает за рулем клей. В ответ возмущенный клиент слышит только невнятные попытки оправдаться.

- И этим людям вы свою жизнь доверяете? Жуть, - обсуждают видео подписчики.

Под роликом несколько десятков комментариев, и все негативные - от стандартного: «Ужас-ужас», до призывов наказать токсикомана немедленно.

- Большинство подобных сервисов, собственно, такси и не являются, - комментирует ситуацию юрист. - Они лишь агрегаторы, предоставляющие информационные услуги. Но компании нужно сообщить, что на линии работает неадекватный водитель, и ни в коем случае не садиться к нему в автомобиль. Также стоит позвонить в полицию, поскольку такой человек может представлять реальную опасность на дороге.

С юристом согласны в краевом управлении ГИБДД.

- Если вы обнаружили за рулем водителя в неадекватном состоянии, стоит позвонить по телефону горячей линии: 387-387, и наши специалисты разберутся в ситуации, - подчеркнула Татьяна Баталова, начальник отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

Если вы стали свидетелем происшествия или забавного случая - всего, что будет интересно другим нашим читателям, вы можете отправить видео или фото в хабаровскую редакцию «Комсомольской правды» на WhatsApp: +7-909-874-40-51.

Водитель такси Комсомольск-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Исчез родственник - не сидите на диване, а бегите в полицию!": Каждый день в Москве пропадают 20-30 человек
Дмитрий Пичугин, начальник 8 отдела Московского уголовного розыска в студии радио "КП" рассказал, как ищут пропавших людей в столице и что делать их родственникам
Новости 24
Надеялись, но никто не ожидал идеальной победы от хабаровской бильярдистки
Хабаровчанин в Магадане взял «бронзу» на Золотом фестивале
Мать и сын в Хабаровске оказались «в контрах» из-за пропавшей машины
Пенсионерка-инвалид в Хабаровском крае выбила у чиновников нормальную квартиру взамен аварийной
В Биробиджане разберут старый мост и построят новый
Школьники из Хабаровского края постигали азы лесных профессий в «Орленке»
В Хабаровском крае 700 семей с первенцами получат единовременные выплаты
«Россельхозбанк» кредитует покупку и установку оборудования для использования природного газа
Семейный забег в Хабаровске будет под силу даже тем, кто никогда не бегал раньше
Поиски пропавшей на реке девочки в Комсомольске продолжаются
В Хабаровске иномарка на «зебре» сбила восьмилетнего велосипедиста
Иностранцев-нелегалов с центрального рынка в Хабаровске изгнали за пределы России
«Безопасные дороги» добрались в Хабаровский район
Субсидии на полтора миллиона рублей выделят на оленеводство в Хабаровском крае
В Хабаровском крае проголосовали за темы для Дальневосточного форума предпринимателей
Мнимый банковский работник умыкнул у сельчанина из ЕАО реальные деньги
Цветы, овощи и ягоды садоводы Хабаровска представят на ежегодной выставке-ярмарке
Забил до смерти и лег спать: в Хабаровском крае осудят сельчанина
Пожарные ночью спасли частный жилой дом в Еврейской автономии
На улице Школьной в Биробиджане ограничили движение 16 июля
Хабаровчанке напомнили о ребенке арестом машины
На покупку жилья для погорельцев в Хабаровском крае выделили 38 миллионов рублей
Из-за роковой ошибки хабаровчанин остался без машины
На севере Хабаровского края отыскали севшую на мель яхту
В Хабаровске в домах с новыми фасадами дорожают квартиры
Погода в Хабаровске на 16 июля 2019 года: днем до +30, возможен дождь