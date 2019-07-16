Дружище, ты что творишь? В Хабаровском крае водителя такси застали нюхающим клей за рулем

В одном из пабликов Комсомольска-на-Амуре появилось видео, снятое клиентом одного из агрегаторов такси, работающего в Хабаровском крае. В ролике мужчина пытается выяснить у водителя, приехавшего по вызову, зачем тот нюхает за рулем клей. В ответ возмущенный клиент слышит только невнятные попытки оправдаться.

- И этим людям вы свою жизнь доверяете? Жуть, - обсуждают видео подписчики.

Под роликом несколько десятков комментариев, и все негативные - от стандартного: «Ужас-ужас», до призывов наказать токсикомана немедленно.

- Большинство подобных сервисов, собственно, такси и не являются, - комментирует ситуацию юрист. - Они лишь агрегаторы, предоставляющие информационные услуги. Но компании нужно сообщить, что на линии работает неадекватный водитель, и ни в коем случае не садиться к нему в автомобиль. Также стоит позвонить в полицию, поскольку такой человек может представлять реальную опасность на дороге.

С юристом согласны в краевом управлении ГИБДД.

- Если вы обнаружили за рулем водителя в неадекватном состоянии, стоит позвонить по телефону горячей линии: 387-387, и наши специалисты разберутся в ситуации, - подчеркнула Татьяна Баталова, начальник отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

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