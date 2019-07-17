Хабаровские депутаты ответили на актуальные вопросы о дополнительном образовании

ВЫХОДИМ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

В Хабаровске дополнительное образование развивается на базе общеобразовательных и дошкольных учреждений. При этом дополнительное образование зачастую относят к категории второстепенного. Естественно, что на второй план отходит и финансирование.

- Дополнительное образование играет очень важную роль в жизни каждого ребенка. Я человек старой закалки и придерживаюсь того мнения, что это вопрос как воспитания, так и образования, потому что одно без другого невозможно, - отмечает председатель комитета по мандатам, регламенту и депутатской этике Василий Волосников. - Я практик. Школа №85, которую я возглавляю, расположена в спальном районе, поэтому внешкольная деятельность для большинства проживающих здесь детей остается единственной формой досуга.

Разумеется, задача школы в этих условиях сделать так, чтобы детям там было интересно. А задача административного ресурса всесторонне поддержать педагогов и обеспечить материально-техническую базу. Привлечь кадры. В 85-й школе ведут занятия двенадцать тренеров изо всех районов города, причем на безвозмездной основе. По инициативе и с поддержкой городской администрации в Южном микрорайоне возведен стадион, растет движение по популяризации здорового образа жизни.

- Эта политика приносит свои плоды. В настоящее время внешкольной деятельностью охвачены 98% детей. Это очень отрадно. Со своей стороны мы делали, делаем и будем делать все для того, чтобы обеспечить доступное дополнительное образование для всех и каждого, - подчеркнул Василий Волосников.

ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЮТ РЕШЕНИЯ

Сфера дополнительного образования детей Хабаровского края создает особые возможности для развития образования в целом. Фактически сфера дополнительного образования детей становится инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий будущего. Однако проблемы находятся в настоящем.

- Как директор школы и житель микрорайона Красная речка могу сказать, что того количества учреждений дополнительного образования, которые находятся непосредственно на Красной речке, явно недостаточно. Здание Центра социальной работы, которое микрорайон получил по наследству от Министерства обороны, требует существенного ремонта. Фактически, вся внешкольная работа лежит на плечах двух районных школ. Очень напряженная ситуация со спортивными учреждениями. Этот сегмент представлен сейчас только школьными стадионами и пришкольными спортивными площадками. Дети ездят в соседний Южный микрорайон, а ведь это время, деньги, силы, - рассказала депутат Ирина Агафонова. - С учреждениями культуры дела обстоят получше. Микрорайон Красная речка довольно велик. Большой популярностью пользуется районная библиотека, где сложился отличный коллектив профессионалов. Организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия. Здесь, повторюсь, все упирается в необходимость ремонта здания Центра социальной работы. Здание 1938 года постройки устарело как физически, так и морально. В данный момент этот вопрос находится на нашем контроле.

Центр социальной работы финансируется из городского бюджета, работают здесь с несколькими категориями: семьями с несовершеннолетними детьми, детьми-инвалидами, малообеспеченными, многодетными, приемными семьями; детьми, воспитывающимися в семьях группы риска; семьями с несовершеннолетними родителями; гражданами пожилого возраста и инвалидами.

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО МОДНО

Важным направлением, по мнению депутатов, является пропаганда здорового образа жизни, в первую очередь среди молодежи. Молодые годы особо значимы для всей последующей жизни человека, именно они в большей степени определяют, каких успехов сможет добиться человек. Для реализации программы популяризации здорового образа жизни в городе возведены несколько крупных спортивных площадок. Однако иметь удочку и уметь рыбачить - совсем не одно и тоже.

- Одних спортивных площадок недостаточно для того, чтобы эффективно заниматься спортом, - подчеркивает депутат Михаил Колочко. - Нужны квалифицированные специалисты-инструкторы. Такой специалист может составить план тренировок, наблюдать за безопасностью детей во время занятий, организовать и обучить дворовую команду, дать навыки работы с определенными снарядами. Причем необязательно, что работа его ориентирована только на детей. Это может быть и семейный спорт. Ведь не секрет - то, чему мы обучаемся в юности, накладывает отпечаток на всю нашу дальнейшую жизнь.

Депутат не только убежден в жизнеспособности этой схемы, но и опробовал ее на практике.

- В своем округе я не только был идейным вдохновителем внедрения инструкторов-специалистов, но и воплотил эту идею в жизнь. Главное в этом деле - энтузиазм, инициатива, желание принести пользу, - отмечает депутат.

ИЩУ ВОКРУГ ПРЕКРАСНОЕ

Важность развития эстетического чувства в молодых хабаровчанах отметила депутат Оксана Блонская.

- Хабаровчане стали больше интересоваться вопросами благоустройства родного города. Собственные нужды и потребности постепенно отходят на второй план. Особенно актуальными становятся вопросы обустройства мест для прогулок и парковых зон в спальных и промышленных районах. Если центр города в этом отношении достаточно развит, то окраины по-прежнему пребывают в аутсайдерах, - поделилась она. - Также были опасения, что перенос столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток негативно скажется на благоустройстве нашего города и родного для меня Индустриального района. Думаю, этого не случится. Работы по выделению мест для новых скверов и парков, посадке деревьев и озеленению продолжаются во всех районах города.

В этом году на благоустройство общественных территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды» выделено 80 миллионов рублей. Эти средства направлены на продолжение реконструкции парка «Динамо», проведение проектно-изыскательских работ в сквере имени Орджоникидзе. Также в программу вошли семь зеленых зон. Это скверы, расположенные в районе улиц Тихоокеанской (возле памятника Морякам-амурцам), Карла-Маркса - Краснодарской, Запарина; сквер УВД на Уссурийском бульваре, в районе завода имени Горького и Матвеевского шоссе.

По задумке архитекторов, в скверах запланировано устройство зон для семейного и активного отдыха, спортивные площадки и прогулочные дорожки, оформлены арт-объекты.