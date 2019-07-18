2019-07-18T10:19:40+03:00
Общество

Добраться до рабочих мест хабаровчанам помешал «Автобус»

До конца недели инспекторы ГИБДД проведут проверки технического состояния городского и пригородного транспорта
Евгения МОЛОТОВА
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Интервал движения между автобусами составлял около получаса, вместо заявленных пяти минутИнтервал движения между автобусами составлял около получаса, вместо заявленных пяти минутФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Муниципальные автобусы 29-го маршрута не вышли на линию сегодня утром. Хабаровчане, добиравшиеся до места работы, вынуждены были провести на автобусных остановках до получаса времени и затем ехать в тесноте коммерческого транспорта.

- Сегодня на линию 29 маршрута вышли семь машин, – рассказала Елена Шадуя, руководитель ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков Хабаровска». – Рейсы выполнялись в штатном режиме.

Протяженность маршрута, который связывает спальные районы города с центром, - 18 километров. Заявленный интервал движения - 7 – 10 минут - силами семи транспортных средств поддерживать невозможно. А причина невыхода на линию муниципалов оказалась прозаична.

- В парке проводился рейд ГИБДД, - объяснили в диспетчерской службе МБУ «ХМНИЦ». – Проверка шла с семи утра до половины десятого. После ее окончания автобусы вышли на линию. В настоящее время перебоев в движении нет.

- Проверки проводились в рамках краевой операции «Автобус», - прокомментировал начальник отделения технического надзора Антон Мамыкин. – Это профилактическая операция, направленная на проверку технического состояния автобусов, документов водителей, наличия у них допуска к пассажирским перевозкам и медицинской комиссии, выявлению нарушений правил перевозки пассажиров. По ситуации с 29 маршрутом могу только предположить, что имели место существенные нарушения, и транспортные средства были задержаны до их устранения.

Управление ГИБДД рекомендует пассажирам рассчитывать время в пути с запасом. Операция будет проходить в течение всей недели и затронет как городские, так и пригородные перевозки. Результаты проверки станут известны во вторник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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