Ситуацию с транспортными картами в Хабаровске изучают депутаты краевой думы

В Хабаровском крае с 1 января 2019 года для отдельных категорий граждан установлен льготный проезд. Чтобы не повторять ошибок прошлых лет, в этот раз помощь решили сделать не только адресной, но и полностью подотчетной.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

Напомним, ранее действовал единый социальный проездной билет (ЕСПБ), который льготник просто показывал кондуктору. Подсчитать, сколько поездок фактически совершил тот или иной пассажир, было невозможно. Из-за этого перевозчики неоднократно оспаривали суммы компенсаций, утверждая, что они перевезли гораздо больше пассажиров, чем указано в нормативах.

Сейчас технологии развились достаточно для того, чтобы поставить на учет каждого льготника. Один из вариантов – транспортная карта, на которую минсоцзащиты перечисляет деньги. В базе данных отражается сколько раз льготники воспользовались услугами конкретного перевозчика. И тот уже получает от бюджета деньги за реально оказанную услугу.

Социальная транспортная карта (СТК) должна была заработать в Хабаровске и Хабаровском районе с 1 июня, в Комсомольске-на-Амуре и других районах края – после 1 октября. Разница в сроках объясняется просто: в краевом центре едва ли не 99% парка общественного транспорта оборудованы валидаторами – терминалами безналичной оплаты. Всего-то нужно «подружить» СТК с установленным в терминалах программным обеспечением.

Однако на деле все оказалось непросто. На дворе середина июля, а в Хабаровске льготники не могут воспользоваться картой – компенсацию на проезд они получают в виде живых денег. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края решили разобраться в ситуации. На заседании, куда были приглашены представители краевого и городского операторов, министерства информационных технологий и связи края, присутствовал член Совета Федерации Виктор Озеров.

Парламентарии взяли проблему на особый контрольФото: Законодательная дума Хабаровского края

«ДРУЖБА» НЕ СЛОЖИЛАСЬ. ПОЧЕМУ?

Председатель Законодательной думы Сергей Луговской попросил министра социальной защиты населения края Светлану Петухову изложить суть проблемы, а за техническими комментариями обратился к исполнителям – городскому и краевому операторам.

Как выяснилось, никаких технических препятствий к введению СТК в Хабаровске нет. Есть разногласия коммерческого характера между краевым оператором – компанией «Новое поколение» - и партнерами по обеспечению автоматизированной электронной системы – ПАО «Сбербанк» и ЗАО «Золотая корона».

- Наша комиссия составляет 2,9 процента от общего объема платежей, прошедших по социальным транспортным картам. А держатель программного обеспечения ставит условие: мы должны платить ему 5 процентов от общего объема платежей за право подключиться к его системе, - объяснил исполнительный директор ООО проектно-производственное бюро «Новое поколение» Кирилл Поздняков.

- Это спор хозяйствующих субъектов, в который не могут вмешиваться ни депутаты, ни правительство края, - подчеркнул краевой парламентарий Сергей Сокуренко. – Вы подписали договор с министерством социальной защиты населения, значит, должны исполнять его условия.

ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД

Виктор Озеров поинтересовался: нужна ли помощь депутатов в организации и проведении переговоров с держателем ПО? Сенатор особо обратил внимание собравшихся на то, что мэрия Хабаровска делает все, от нее зависящее, чтобы СТК быстрее вошли в строй. Но, похоже, ее усилий не хватает. Краевые власти могут выступить третейской стороной, объективно и непредвзято рассмотрев ситуацию.

- Перевозка льготников – это социально важный вопрос. Мы можем воззвать к бизнесу, напомнить про социальную ответственность, - отметил сенатор. – Разумеется, никто не собирается давить, но нужно искать выход. Пока мы тут с вами заседаем, наши граждане терпят дискомфорт. Эта ситуация не лучшим образом сказывается на всех.

Депутаты Законодательной думы края поставили вопрос на свой особый контроль, еще раз напомнив операторам: система должна заработать, это важно для людей.