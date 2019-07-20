2019-07-20T07:53:38+03:00
Общество

Танцы на могиле: в Хабаровске ищут школьников, развлекавшихся на кладбище

Однако есть версия, что инцидент, запечатленный на видео, случился в другом городе
Петр САМСОНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Танцы на могиле: в Хабаровске ищут школьников, развлекавшихся на кладбище Фото: соцсетиТанцы на могиле: в Хабаровске ищут школьников, развлекавшихся на кладбище Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Школьники решили весело провести время и отправились... на кладбище. Мало того, что подростки устроили танцы на могилах, так еще и сняли все это на видео. Потом несовершеннолетние додумались выложить ролик в интернет. Сам автор публикации утверждает, что действие происходит в Хабаровске. Полиция уже занимается проверкой. Об этом 19 июля сообщили в пресс-служба краевого УМВД по Хабаровскому краю.

Ролик был обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Внимание привлекла запись, где девушка танцует на могиле, а за кадром в это время слышится смех. Провести проверку и во всем разобраться в ситуации поручил генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев. По итогам примут процессуальное решение.

- По видеоматериалу с девушкой на кладбище, проходит проверка. Мы не можем утвердительно сказать, что это именно Хабаровск. Личность участницы видео устанавливается, - рассказала Ирина Щеголева представитель пресс-центра УМВД России по Хабаровскому краю.

Отметим, что по данном у факту также проводят доследственную проверку сотрудники СУ СК России по Хабаровскому краю. Цель этой процедуры установить обстоятельств произошедшего, в том числе на предмет наличия в действиях участников видеозаписи признаков состава преступления по статье «Осквернение мест захоронения».

Редакция «КП» продолжает следить за развитием событий.

Танцы на могиле: в Хабаровске ищут школьников, развлекавшихся на кладбище 2.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
"Семь раз отмерь": Роспотребнадзор помог хабаровчанину вернуть деньги за ненужный товар
Просто хотел согреться: в Биробиджане осудили подростка за грабеж
В Комсомольске продолжаются поиски утонувшей девочки
Власти Хабаровска купят квартиры для переселенцев из бараков
Погода в Хабаровске на 20 июля 2019 года: днем до +31, без осадков
В Хабаровске ищут деньги на новый спортивно-досуговый центр
Новый глава района имени Лазо в Хабаровском крае официально вступил в должность
Фермерам в Хабаровском крае восполнят затраты на содержание домашнего скота
От лап медведей пострадали владельцы пасеки и огорода в Хабаровском крае
В Хабаровском крае для детей с ограниченными возможностями здоровья строят спецкорпус
Больше 20 тысяч семей в Хабаровском крае получат бесплатную психологическую помощь
Владельцу элитного авто дорого обошелся конфликт с поджигателем в Хабаровске
Железнодорожный переезд закроют на улице Тихоокеанской в Хабаровске
Ремонт улицы Павловского в Комсомольске закончится в начале сентября
Землю в Хабаровском крае освободили от ржавого судна
В Хабаровском крае нашли тело утонувшего рыбака
Хабаровчане остались без интернета из-за кражи медного кабеля
Хабаровчане помогут дополнить образ «Дальнего Востока, в котором хочется жить»
Жители Хабаровского края пытаются достучаться до властей через соцсети
Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров агропромышленного комплекса