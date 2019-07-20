Танцы на могиле: в Хабаровске ищут школьников, развлекавшихся на кладбище

Школьники решили весело провести время и отправились... на кладбище. Мало того, что подростки устроили танцы на могилах, так еще и сняли все это на видео. Потом несовершеннолетние додумались выложить ролик в интернет. Сам автор публикации утверждает, что действие происходит в Хабаровске. Полиция уже занимается проверкой. Об этом 19 июля сообщили в пресс-служба краевого УМВД по Хабаровскому краю.

Ролик был обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Внимание привлекла запись, где девушка танцует на могиле, а за кадром в это время слышится смех. Провести проверку и во всем разобраться в ситуации поручил генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев. По итогам примут процессуальное решение.

- По видеоматериалу с девушкой на кладбище, проходит проверка. Мы не можем утвердительно сказать, что это именно Хабаровск. Личность участницы видео устанавливается, - рассказала Ирина Щеголева представитель пресс-центра УМВД России по Хабаровскому краю.

Отметим, что по данном у факту также проводят доследственную проверку сотрудники СУ СК России по Хабаровскому краю. Цель этой процедуры установить обстоятельств произошедшего, в том числе на предмет наличия в действиях участников видеозаписи признаков состава преступления по статье «Осквернение мест захоронения».

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