2019-07-23T07:10:06+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае пожар в палаточном городке унес жизнь одиннадцатилетней девочки

Еще трое пострадавших детей госпитализированы в Центральную районную больницу Солнечного района в критическом состоянии
Евгения МОЛОТОВА
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В настоящий момент причины возгорания устанавливаютсяВ настоящий момент причины возгорания устанавливаются
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В момент возгорания на территории лагеря находилось 189 детей. Общая площадь возгорания составила около 240 квадратных метров. Огонь уничтожил 20 из 26 палаток, остальные пострадали от огня.

В момент возгорания на территории лагеря находилось 189 детей

В момент возгорания на территории лагеря находилось 189 детей

- Сообщение о том, что на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе в палаточном городке произошел пожар, поступило в Центр управления кризисных ситуаций МЧС России по Хабаровскому краю около 3 часов ночи 23 июля, - рассказала Екатерина Потворова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - По прибытию первых подразделений семьдесят пятой пожарной части краевой противопожарной службы края было установлено, что произошло возгорание палаток. В 3:02 по Хабаровскому времени пожар был локализован, а в 4:46 полностью ликвидирован, завершена проливка конструкций. Всего к ликвидации пожара было привлечено 8 человек и 4 единицы техники.

В Хабаровском крае пожар в палаточном городке унес жизнь одиннадцатилетней девочки Фото: Амурский спасательный центр МЧС России

В Хабаровском крае пожар в палаточном городке унес жизнь одиннадцатилетней девочкиФото: Амурский спасательный центр МЧС России

В реанимационное отделение Центральной районной больницы в поселке Солнечный с ожогами госпитализированы трое детей 2006-2008 годов рождения. Одиннадцатилетнюю девочку спасти не удалось В Хабаровске в готовности находится вертолет территориального центра медицины катастроф для эвакуации пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы.

В Хабаровском крае пожар в палаточном городке унес жизнь одиннадцатилетней девочки Фото: Амурский спасательный центр МЧС России

В Хабаровском крае пожар в палаточном городке унес жизнь одиннадцатилетней девочкиФото: Амурский спасательный центр МЧС России

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел экстренное совещание по вопросу ЧП в «Холдоми». На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности выплыли неприглядные факты.

- В разрешении на пребывание указано количество в 450 человек, - подчеркнул на заседании Сергей Фургал. – Ни о каком палаточном лагере речь в разрешительных документах не идет. Все 450 человек должны были размещаться в капитальных строениях.

Он также распорядился проверить работу комиссии, которая изучала работу базы отдыха, изъять все протоколы.

В Хабаровском крае пожар в палаточном городке унес жизнь одиннадцатилетней девочки Фото: Амурский спасательный центр МЧС России

В Хабаровском крае пожар в палаточном городке унес жизнь одиннадцатилетней девочкиФото: Амурский спасательный центр МЧС России

Комментируя ЧП, глава Солнечного района Хабаровского края Виктор Старков отметил, что число путевок, проданных в сгоревший лагерь, почти вдвое превысило вместимость.

- 189 человек в палатках, 61 находился в корпусах. «Холдоми» рассчитан на 226 мест, - рассказал Виктор Старков. – По данным комиссии по чрезвычайным ситуациям, было реализовано 428 путевок. Договоры заключались непосредственно с родителями.

В настоящий момент причины возгорания устанавливаются. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Состояние пострадавших детей остается крайне тяжелым.

В Хабаровском крае пожар в палаточном городке унес жизнь одиннадцатилетней девочки.Владимир ЗЕНКОВ

Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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