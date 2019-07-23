Власти Хабаровского края разберутся, откуда взялся палаточный лагерь в Солнечном районе

Палаточный лагерь в «Холдоми» сгорел сегодня ночью. На момент возгорания на территории туристического комплекса находились 250 детей, 189 из которых жили в палатках из ПВХ, где и произошел пожар, в результате которого погибла одиннадцатилетняя девочка. Еще трое отдыхающих в возрасте от 11 до 13 лет получили сильнейшие ожоги и госпитализированы в реанимационное отделение Центральной городской больницы поселка Солнечный. Медики оказывают им всю возможную помощь.

- Пострадавшие находятся в нетранспортабельном состоянии, - прокомментировали ситуацию в краевом минздраве. – Ведутся онлайн-консультации с ведущими специалистами Москвы и Хабаровска. Как только возникнет возможность, дети будут транспортированы в краевой центр.

Рано утром губернатор Сергей Фургал провел заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, где рассмотрены детали произошедшего. На совещание были приглашены руководители краевых структур, а также представители основных надзорных органов в регионе: МЧС, Роспотребнадзора, прокуратуры. Участники попытались разобраться, как на территории туркомплекса «Холдоми» появился палаточный лагерь, и кто выдавал разрешение на его организацию.

- По предварительной информации, детский оздоровительный лагерь «Холдоми» был оформлен на ООО «Экстрим-Сервис», принадлежащее Виталию Бурлакову – владельцу туркомплекса «Холдоми». Лагерь внесен в реестр краевых оздоровительных учреждений и должен иметь 450 мест в стационарных корпусах, - сообщили в пресс-службе краевого правительства. - Как выяснили участники комиссии, по факту в корпусах на момент пожара находился 61 человек, а 189 жили в палатках из ПВХ, в которых могли быть установлены обогреватели.

Власти Хабаровского края разберутся, откуда взялся палаточный лагерь в Солнечном районеФото: Амурский спасательный центр МЧС России

Как доложил врио начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Иван Колонтай, последняя проверка госпожнадзора проходила в лагере 31 мая. Надзорный орган выдал предписание со сроком устранения 1 августа, где были перечислены нарушения для стационарных корпусов. В их числе отсутствие планов эвакуации и обозначения мест, где находятся средства индивидуальной защиты, а также экстренного освещения.

- 11 июля мы провели в лагере плановую тренировку и занятия по эвакуации, в том числе инструктажи. На момент проведения занятий стоял палаточный лагерь, про который директор пояснил, что палатки необходимы для экстремальных игр. Кроме того, лагерь ранее проверяла краевая межведомственная комиссия министерства образования, комитета по гражданской защите, которая выдавала свои рекомендации, - сообщил врио начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Иван Колонтай.

При этом, как подчеркивает руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, проживание детей предполагалось в стационарных помещениях.

- Разрешение на пребывание детей в летнем лагере выдано в октябре прошлого года. После этого в феврале проходила плановая проверка. Следующая должны была пройти в августе, - отметила она.

В настоящее время деятельность туристического комплекса приостановлена. На место трагедии экстренно вылетел губернатор. Эксперты-криминалисты устанавливают детали произошедшего.

- Нам предстоит срочно установить обстоятельства того, как на территории стационарного туркомплекса появились палатки для детей. Пока ответа на этот вопрос я не получил. Мы неоднократно рассматривали тему организации летнего детского отдыха со всеми службами, подчеркнул Сергей Фургал. - Сейчас установлено, что на третью смену в лагерь было продано 428 путевок. Ночью я отправил на место представителей краевого минздрава. Социальным органам поручаю организовать помощь семьям погибшей девочки и всех пострадавших.

По сообщению МЧС пожар в «Холдоми» был окончательно потушен в 04:46 утра по местному времени. Пожарные прибыли через 10 минут, но за это время лагерь был уже уничтожен огнем. Сгорели 20 палаток из 26.

Губернатор дал распоряжение выяснить, где еще на территории края находятся подобные лагеря.

При пожаре пострадали:

Дьячкова Ирина Васильевна 26.07.2008 г. рожд. (в удовлетворительном состоянии);

В реанимации:

Стрыкина Вероника Кириловна 26.09.2006 г. рожд.;

Безрукова Елизавета Андреевна 29.04.2007 г. рожд.;

Мартыненко Алексей Иванович 12.04.2008 г. рожд.