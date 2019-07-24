Правительство Хабаровского края закроет лагерь «Холдоми», где из-за пожара погибли дети

Лагерь «Холдоми», ставший местом страшной трагедии, будет закрыт. Такое решение приняла министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова. Она прервала командировку, поздним вечером 23 июля вылетела из Москвы, и сегодня прибыла в Холдоми.

- Родители забирают детей из лагеря. Скоро вывезут всех. Работают одиннадцать психологов. Весь персонал и дети эмоционально крайне подавлены. Мы посоветовались и решили, что работу лагеря нужно приостановить, - сказала Алла Кузнецова журналисту «КП» - Хабаровск» в телефонном разговоре.

Ранее администрация Солнечного района уже рекомендовала руководству закрыть лагерь, однако владельцы сказали, что база отдыха – частная структура и не обязана выполнять рекомендации властей. Решение министерства образования и науки Хабаровского края тоже имеет статус рекомендации, подтвердила Алла Геннадьевна, однако у властей края все-таки есть рычаги воздействия. Губернатор Сергей Фургал заявил, что юристы уже начали готовить документы, необходимые для законной приостановки работы лагеря.

Детский лагерь отдыха «Холдоми» - не просто база отдыха. Он входит в краевой реестр детских оздоровительных лагерей. Стоимость путевки (одна смена, 17 дней) составляет около тридцати тысяч рублей, из которых родительская плата – примерно двадцать тысяч, остальное компенсирует бюджет Хабаровского края.