Реки Хабаровского края выходят из берегов

На Амуре у Хабаровска ожидается подъем уровня воды до 550 – 600 сантиметров, при отметке неблагоприятного явления (река заливает пойму) 450 сантиметров, опасного (затапливает жилые строения и социально значимые объекты) – 600 сантиметров.

ВОДА БЛИЗКО

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю, такого уровня Амур достигнет к 6 августа 2019 года. Подъем воды на сегодня составляет 50 – 60 сантиметров в сутки. При отметке 550 сантиметров будут затоплены дачи на островах Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский, вода займет и низины по берегам. Затем, по прогнозам гидрологов, высокая вода спустится вниз по течению.

Продолжает расти уровень реки Уда (Тугуро-Чумиканский район). На 27 июля вода поднялась до отметки 883 сантиметров, при критерии опасного явления 800 сантиметров. Подтоплены двадцать жилых домов и сорок один огород.

ДАМБЫ ГОТОВЫ

Хабаровский край готов к наводнению. В Хабаровске гребень паводка ожидают 5-6 августа, к Комсомольску он подойдет 10-12 августа. Равнинному городу юности уделяется особое внимание: краевой центр в силу естественного рельефа защищен лучше.

- Готовность дамбы практически восемьдесят процентов. Осталось доделать бетонные укрепления. Она выдержит уровень воды до десяти метров. 10-12 августа мы ожидаем максимальный уровень шесть с половиной метров, - прокомментировал ход работ на дамбе в Комсомольске-на-Амуре Сергей Фургал на селекторном совещании с главой МЧС Евгением Зиничевым. – Если гидрологи не ошиблись с прогнозом, то город будет полностью защищен. На случай иных ситуаций у нас предусмотрены другие методы защиты.

Как объяснил Сергей Иванович, при катастрофически высоком уровне воды – свыше десяти метров – на верх бетонной дамбы дополнительно установят гидроналивные. Одна даст дополнительно 1,2 метра защиты, вторая – еще плюс 75 сантиметров. Наращенное таким образом гидросооружение сдержит уровень 11,95 метра.

- За всю историю наблюдений на Амуре его уровень выше, чем 9 метров 12 сантиметров, не поднимался, - напомнил губернатор. – Как видите, запас у нас есть. Мы готовы к любому развитию ситуаций.

УРОЖАЙ ПОМОГУТ СПАСТИ

Все службы сделали для себя выводы из наводнения 2013 года. Тогда, опытным путем, мы узнали слабые места, поняли, какие участки городов и населенные пункты первыми окажутся под ударом, какое оборудование должно быть в шаговой доступности, чтобы не тратить драгоценное время на его перевозку в последний момент.

- Ожидаемые 4,53 метра даже к подошве дамбы не подойдут. Но почва переувлажнена, с учетом горных рек и дождей уровень может подняться значительно выше, - напомнил глава МЧС Евгений Зиничев. Как заверил председатель городской комиссии по чрезвычайным ситуациям Комсомольска-на-Амуре, этот момент тоже учтен.

Власти края отправили по всем муниципалитетам распоряжение: информировать людей о ситуации своевременно, при угрозе затопления огородов помогать с вывозом урожая. Особенно это актуально для сельчан: в 2013 году многие жители приамурских сел остались без запасов на зиму.