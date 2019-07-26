В Хабаровском крае подтоплены два поселка

ПОПЛЫЛИ?

Ухудшение погодных условий сохраняется на территории десяти районов Хабаровского края. На 26 июля сложная ситуация отмечается в Бикинском, Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Советско-Гаванском районах и районе имени Лазо.

- Зафиксирован подъем уровня воды на реке Уда у села Удское Тугуро-Чумиканского района, - сообщила Екатерина Потворова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю. - По состоянию на 26 июля уровень воды коснулся отметки 783 сантиметра при критерии опасного явления 800 сантиметров. В результате оказались подтоплены 20 жилых домов и 20 приусадебных участков. Проведено отселение 350 человек, из них 80 детей, в пункт временного размещения на базе сельской средней школы. Всего в населенном пункте находятся 94 дома, в которых проживают 504 человека, из них 137 детей.

Напряженной остается ситуация в райцентре Чумикан. Подтоплены хозяйственные постройки местного аэропорта. Обсуждается возможность его эвакуации. На участках дороги Чумикан-Неран наблюдаются подтопление, размыт один из мостов.

Хабаровские спасатели находятся в режиме повышенной готовности, однако вылет вертолета затруднен метеоусловиями.

- В муниципальных образованиях организована работа спасателей муниципального поисково-спасательного отряда с плавсредствами, сотрудников ГИМС по оказанию помощи населению. Органами местного самоуправления организован мониторинг паводковой обстановки, - отметила Екатерина Потворова. - В связи со складывающейся паводковой обстановкой введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Верхнебуреинского и Тугуро-Чумиканского районов.

ГИДРОЛОГИ ПРОГНОЗИРУЮТ ПОДЪЕМ

По данным Дальневосточного УГМС, в Хабаровском районе на реке Урми у села Кукан 26 июля ожидается уровень воды 800-850 сантиметров (при отметке неблагоприятного явления 850 сантиметров, опасного – 950 сантиметров); в Верхнебуреинском районе на реке Бурея у поста Усть-Ниман гребень паводка прошел 24 июля с отметкой 912 сантиметров (при отметке неблагоприятного явления 850 сантиметров, опасного 1100 сантиметров); в Тугуро-Чумиканском районе у села Удское 26-28 июля с подходом воды с верхнего течения возможен подъем воды до отметки 750-800 сантиметров (при отметке неблагоприятного явления 750 сантиметров, опасного 800 ссантиметров), возможно подтопление дорог, линий связи, низких мест села Удское. На Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 40-50 сантиметров.

Кроме этого, по данным расчетов специалистов Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю и разработке моделей развития, гребень дождевого паводка на реке Амур при смещении из Приамурья вниз по течению достигнет Хабаровска ориентировочно к 6 августа 2019 года. Прогнозируемый уровень воды у краевой столицы при этом может составить 550-600 сантиметров, при отметке неблагоприятного явления – 450 сантиметров, опасного – 600 сантиметров. При достижении данных значений ожидается подтопление дачных участков и домовладений, расположенных на островной части города Хабаровска: островах Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский, а также низинных участках местности. Затем высокая вода будет спускаться вниз по течению.

Гидрологическая обстановка находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Организовано межведомственное взаимодействие. В круглосуточном режиме ведётся мониторинг паводковой обстановки, съем показателей организован через систему стационарных гидропостов. В случае ухудшения обстановки для оказания помощи гражданам, попавшими под воздействие паводка в готовности к убытию в районы подтопления находятся аэромобильные группировки Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Амурского спасательного центра МЧС России.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия, организовано межведомственное взаимодействие.

Управление МЧС обращается к хабаровчанам с просьбой заблаговременно принять меры по сохранению личного имущества, уборке урожая на дачных участках. Рыбакам и охотникам рекомендуется воздержаться от посещения лесов и водных объектов.