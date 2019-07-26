Правительство Хабаровского края обратится в Генпрокуратуру по поводу преднамеренного банкротства застройщика

Скандально известный хабаровский застройщик, муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства» может стать фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве. Губернатор Хабаровского края считает, что руководство предприятие пытается таким образом уклониться от своих обязательств.

Многим хабаровчанам этот застройщик знаком по жилищному комплексу «Парус», сроки сдачи которого компания затянула до невозможности. Обманутые дольщики долго добивались правды. Сейчас такие же трудности испытывают дольщики ЖК «Алексеевская». Их дом должны были сдать в 2014 году.

В том же году застройщик оказался втянут в судебное разбирательство. Предприятие задолжало энергетикам внушительную сумму – более десяти миллионов рублей. Энергетики обратились в суд с требованием взыскать долг. Застройщик сделал два перевода – 2,2 миллиона рублей, затем 3,8 миллиона рублей. Затем платежи прекратились. В феврале 2015 года энергетики пошли в суд, были разбирательства. В итоге Арбитражный суд Хабаровского края постановил: «УКС» должен выплатить поставщику 10,428 миллиона рублей.

Испытывающая серьезные финансовые трудности компания накопила долгов и по зарплате перед своими сотрудниками. Расплатиться по всем долгам предприятие собиралось за счет новых подрядов и даже получило их. Но в октябре 2017 года Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края заявила об истребовании 78 с половиной миллионов рублей с «УКС». Были расторгнуты три госконтракта по причине срыва сроков сдачи объектов в эксплуатацию.

В апреле 2018 года в отношении застройщика была введена процедура внешнего управления. Предприятию дали срок до сентября 2018 года на «финансовое оздоровление». Как правило, если компания не улучшает дела, ее объявляют банкротом, а имущество продают. Дольщики не были не готовы к такому повороту. Проблема в том, что людям бы пришлось искать другую компанию, которая взяла бы на себя доведение объекта до сдачи. Естественно, за дополнительные деньги.

После выборов 2018 года обновленное правительство Хабаровского края всерьез взялось за проблему обманутых дольщиков. И, если наследник «Дальспецстроя» ГВСУ №6 постепенно рассчитывался по своим обязательствам, то МУП «УКС» держался стойко. Дольщики «Алексеевской» не могут заехать в свои квартиры до сих пор.