«Спецназ» не по понятиям: под Хабаровском подростка жестоко избили в детском спортивном лагере

Детский спортивный лагерь «Спецназ» в селе Мирное Хабаровского района работает по франшизе (это когда организация использует раскрученный бренд и выплачивает его владельцу определенное вознаграждение), похожих специализированных лагерей работающих под этим брендом множество от Москвы до Владивостока.

Как указывают учредители сети «Спецназ-дети» на своем сайте – это лагеря где подросткам предлагается перенести компьютерные игры в реальность, сыграть со сверстниками в КС или PUBG но не на компьютере, а на пленере в натуральных так сказать условиях. Специальные инструкторы вывозят детей в палаточные лагеря, проводят с ними «курс молодого бойца» и устраивают игры. При этом подростки живут в условиях максимально приближенных к «боевым».

Во вторник 23 июля, когда вся страна переживала трагедию в «Холдоми», в другом детском лагере Хабаровского края еще один 11-летний подросток получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован в больницу. Следователи классифицировали нанесенные пареньку побои как тяжкий вред здоровью.

Тех, кто жестоко избивал школьника решившего поиграть в стрелялки в реальной жизни, нашли. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Причем в деле указан пункт «б» второй части этой статьи, который в оригинале звучит так: «В отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего».

- В ходе расследования установлены несовершеннолетние, причастные к нанесению травм ребенку. Проведен осмотр места преступления. В лагере изъята документация, имеющая значение для дела, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СКР по Хабаровскому краю.

Не остались без внимания следователей и руководители детского спортивного лагеря. Им тоже придется ответить по уголовной статье: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», максимальное наказание по которой – шесть лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

Сейчас лагерь «Спецназ» закрыт, все воспитанники отправлены по домам. Расследование продолжается.