Две игры, три гола: «СКА-Хабаровск» одержал первую победу в сезоне на своем поле

«СКА-Хабаровск» начинает набирать очки в сезоне. После победы на выезде в Ростове-на-Дону, хабаровчане вернулись в Хабаровск и матчем с воронежским «Факелом» открыли продолжительную домашнюю серию. Встреча получилась напряженной, моментов и когда хабаровские футболисты могли забить, и когда забить могли уже им, было множество.

Две игры, три гола: «СКА-Хабаровск» одержал первую победу в сезоне на своем полеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Тем не менее исход матча решил удачно упавший на газон Адлан Кацаев, который подправил траекторию мяча бившего по воротам Артемия Малеева. В итоге на 25 минуте матча армейцы вышли вперед, и что немаловажно, сумели удержать свое преимущество на протяжении всей игры. Итог – 1:0, это первая домашняя победа армейцев, вторая подряд в этом сезоне и третий подряд гол Адлана Кацаева.

Две игры, три гола: «СКА-Хабаровск» одержал первую победу в сезоне на своем полеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Мы потеряли много очков в самом начале первенства. Сегодня коротко по игре: результатом доволен, первым таймом доволен. Во втором появилась нервозность от того, что не забили больше в первом тайме, и сказалось недовосстановление команды, - отметил Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/722789" frameborder="0"></iframe> Гол Адлана Кацаева в ворота 'Факела'.ФК "СКА-Хабаровск"

Справедливости ради стоит отметить, что «Факел» в этом сезоне испытывает определенные трудности, но победа есть победа, особенно в таком часто непредсказуемом виде спорта, как футбол.

Две игры, три гола: «СКА-Хабаровск» одержал первую победу в сезоне на своем полеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Также в этом матче болельщики смогли увидеть в деле новое приобретение команды – нападающего из Бразилии Патрика Дуса Сантуса Круза. Его выход на поле во втором тайме приветствовали все, кто был в этот дождливый день на стадионе.

Две игры, три гола: «СКА-Хабаровск» одержал первую победу в сезоне на своем полеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

- На молодежном уровне уроженец штата Минайс-Жерайс выступал за одни из сильнейших клубов Бразилии - «Сан Паоло» и «Коринтианс», а также привлекался в сборные Бразилии U-20 и U-23. Во взрослом футболе Патрик Круз дебютировал в 20-летнем возрасте в составе «Фламенго». Проведя восемь матчей в бразильской лиге Паулиста, нападающий вернулся в «Коринтианс», а затем перебрался в индонезийский клуб «Митра Кукар», где забил 19 мячей в 27 матчах. После этого Круз отправился в Малайзию, где выступал за местный клуб «Т-Тим». Сезон 2017 бразилец провел в Высшей лиге Вьетнама. В 2018 нападающий вернулся в Малайзию, но выступал уже за другой клуб - «Паханг». Четвертой азиатской страной в карьере Круза минувшей зимой стал Таиланд. В клубе «Чонбури» он успел провести 12 матчей, - рассказали в пресс-службе «СКА-Хабаровск».

Две игры, три гола: «СКА-Хабаровск» одержал первую победу в сезоне на своем полеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Особенно в матче с «Факелом» хабаровских любителей футбола впечатлил проход Патрика Круза, который, обойдя защиту на приличной скорости, сумел вырваться к воротам соперника, правда, на сам удар сил, видимо, уже не осталось.

Две игры, три гола: «СКА-Хабаровск» одержал первую победу в сезоне на своем полеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Видно квалификацию, техничный, но физически пока «раскладной». Нужно тренировать его индивидуально. Да, были у него моменты, но не реализовал он их именно по причине физической неготовности, - подчеркнул Алексей Поддубский.

Сейчас красно-синие находятся на десятой строчке турнирной таблицы с семью очками в активе.

Две игры, три гола: «СКА-Хабаровск» одержал первую победу в сезоне на своем полеФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Этой победой началась домашняя серия игр «СКА-Хабаровск», уже в следующую субботу армейцы принимают «Балтику» из Калининграда, 10 августа подмосковный клуб «Чертаново» и 14 августа «Мордовию».