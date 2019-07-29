Сотрудники зоосада для маленьких гостей и их родителей организовали обширную культурную и развлекательную программу.

Полосатый рейс: в Хабаровском зоосаде имени Сысоева отметили «День тигра»Фото: Борис КОКУРИН

- Праздник имеет огромное воспитательное значение. Каждый год приходит большое количество посетителей. Дети и их родители принимают участие в творческих конкурсах, которые проводит зоосад, и это тоже один из показателей того, что интерес как к мероприятию, так и к вопросам охраны природы растет, - отметил Денис Сафонов, консультант отдела музейно-библиотечной деятельности министерства культуры Хабаровского края. - Я сам люблю этот праздник, приезжаю со своей семьей. В нашем крае проводятся и другие праздники экологической направленности, пусть и не такие масштабные, например, день охраны птиц. Фактически сформировалась уже целая линейка таких мероприятий. Убежден, что мероприятия, подобные Дню тигра, помогают не только хорошо провести время, но и формируют экологическую культуру населения.

История Дня тигра, это история борьбы экологов за выживание вида. Тигр - лакомая добыча для любого охотника. В соседней Поднебесной тигров добывали как сырье для некоторых гомеопатических средств, в России - польстившись на роскошный мех. Бесконтрольное уничтожение быстро привело к тому, что амурские тигры оказались под угрозой исчезновения. В настоящее время охота на тигров запрещена во всех странах. Однако популяция этих животных растет медленно.

Полосатый рейс: в Хабаровском зоосаде имени Сысоева отметили «День тигра»Фото: Борис КОКУРИН

- Наша миссия - привлечение внимания людей к проблемам сохранения популяции амурского тигра, - рассказала Елена Журавлева, методист отдела эколого-просветительской работы зоосада «Приамурский». - Мероприятие, подобное Дню тигра, это не только повод хорошенько повеселиться, но и задуматься о мире, который нас окружает. В рамках этого праздника мы ежегодно проводим краевой творческий конкурс «Полосатые кошки планеты», участники которого могут проявить свою креативность в различных направлениях.

Полосатый рейс: в Хабаровском зоосаде имени Сысоева отметили «День тигра»Фото: Борис КОКУРИН

Праздник отмечается во всем мире ежегодно в последнее воскресенье июля. В зоосаде имени Сысоева он прошел уже в девятый раз. В рамках программы мероприятия участникам и гостям были предложены мастер-классы по изготовлению масок «Тишка и Рыж», «Тиграригами», аквагрим и полосатый квест. Наиболее активных участников праздника ждали памятные призы и интересные подарки. Также прошли выступления творческих коллективов - студии игры на гитаре, ЦРД «Обучай-ка», Виктора Бондаренко и ансамбля «Хомус», Сергея Калиты и ХКО «Боевое Братство».

Полосатый рейс: в Хабаровском зоосаде имени Сысоева отметили «День тигра»Фото: Борис КОКУРИН

Творческий конкурс как инструмент для привлечения внимания к сохранению популяции амурского тигра стал доброй традицией празднования в зоосаде. Лучшие работы были представлены на суд зрителей. По итогам народного голосования победу одержали Тимур Иванов и Максим Меренков.

Полосатый рейс: в Хабаровском зоосаде имени Сысоева отметили «День тигра»Фото: Борис КОКУРИН

Поздравить участников пришли хабаровские писатели: Владимир Иванов-Ардашев, Константин Куралень и Елена Неменко. Они не только представили свои произведения, но и провели автограф-сессию, подписав свои книги всем желающим.

Полосатый рейс: в Хабаровском зоосаде имени Сысоева отметили «День тигра»Фото: Борис КОКУРИН

- Мы с большим энтузиазмом относимся к идеи популяризации природоохраны, - отметила Елена Неменко, хабаровский детский писатель. - Такие идеи нужно прививать с самого детства. Отрадно видеть, как юные таланты раскрывают свой творческий потенциал. И вообще, очень приятно видеть вокруг себя столько радостных юных лиц.

Полосатый рейс: в Хабаровском зоосаде имени Сысоева отметили «День тигра»Фото: Борис КОКУРИН

Праздник закончился традиционным кормлением полосатых виновников торжества - Ригмы и Бархата.