«Мисс Дальний Восток»: хабаровчанки будут бороться за корону

Каждый год красавицы со всего Дальнего Востока собираются в краевом центре, чтобы завоевать титул «Мисс Дальний Восток». Статус становится билетом на более масштабное событие — конкурс «Мисс Россия». А том, какие испытания ждут претенденток до коронации узнали на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» в 9:00 с Анной Карпусь, генеральным директором модельного агентства «Дальневосточный театр моды».

«Мисс Дальний Восток»: хабаровчанки будут бороться за коронуФото: Ульяна КОСКИНА