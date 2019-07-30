2019-07-30T06:18:56+03:00
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«Мисс Дальний Восток»: хабаровчанки будут бороться за корону

Прямой эфир 30 июля на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНА
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«Мисс Дальний Восток»: хабаровчанки будут бороться за корону«Мисс Дальний Восток»: хабаровчанки будут бороться за коронуФото: Ульяна КОСКИНА
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Каждый год красавицы со всего Дальнего Востока собираются в краевом центре, чтобы завоевать титул «Мисс Дальний Восток». Статус становится билетом на более масштабное событие — конкурс «Мисс Россия». А том, какие испытания ждут претенденток до коронации узнали на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» в 9:00 с Анной Карпусь, генеральным директором модельного агентства «Дальневосточный театр моды».

«Мисс Дальний Восток»: хабаровчанки будут бороться за корону Фото: Ульяна КОСКИНА

«Мисс Дальний Восток»: хабаровчанки будут бороться за коронуФото: Ульяна КОСКИНА

Хабаровск Эфир 30_07_19 09:00 - 10:00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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