Должен – страдай: В Хабаровском крае несовершеннолетнего должника прибили гвоздями к дереву

История с похищениями началась осенью 2018 года, когда 17-летний парень из Комсомольска-на-Амуре решил быстро и без хлопот заработать денег. Связался с неким интернет-магазином, взял товар, реализовал его, а вот деньги менеджеру отдавать не спешил.

Все бы ничего, но бизнес, в котором школьник решил поучаствовать, оказался криминальным. Товар – наркотики. В этой сфере, говорят специалисты, репутация стоит дороже денег. Дилер, с которым работал незадачливый парень, тратить время на убеждение не стал, а сразу связался со своим знакомым, недавно отслужившим в армии 21-летним парнем, и попросил его примерно наказать проявившего неуважение распространителя. За видео наказания «виновного», которое в качестве доказательства должен был представить исполнитель, он обещал заплатить целых пять тысяч рублей.

Парень, к которому дилер обратился через мессенджер, счел цену приемлемой и позвал на дело своих приятелей – один из них учился в Техническом университете Комсомольска-на-Амуре, второй был безработным.

- Первый эпизод похищения произошел 27 октября 2018 года. Под надуманным предлогом они вывезли потерпевшего на пустырь, - рассказала Ольга Тихоньких, помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре. - Там избили и заставили извиниться перед магазином, снимая процесс наказания на видеокамеру. Долг мальчика составил двадцать тысяч рублей. Причем, как рассказала мать потерпевшего, еще перед этим похищением они оплатили долг интернет-магазину, но заказчиков это не остановило.

Видео с наказанием подростка, судя по всему, кредитора не впечатлило, он опять связался с похитителями и предложил увеличить вознаграждение, но только чтобы наказание было действительно серьезным. Второй эпизод похищения произошел уже в ноябре. Опять доверчивого школьника выманили из дома, запихнули в машину и отвезли в лесополосу поселка Старт в пригороде Комсомольска. Именно в том районе располагается старое городское кладбище.

- Трое подсудимых при помощи гвоздей и молотка прибили кисти обеих рук подростка к дереву, снимая процесс наказания на видеокамеру. За данные действия подсудимые получили 50 тысяч рублей. Кроме того, по пути один из подсудимых разбил телефон потерпевшего стоимостью 12470 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб, - подчеркнула помощник прокурора.

После того, как парень с окровавленными руками вернулся домой, третьего раза решили не ждать и обратились в полицию. Киднепперов взяли. Троих из них обвинили по статье «Похищение человека» с рядом серьезных отягчающих обстоятельств, а парню, разбившему телефон, вменили еще и статью «Уничтожение чужого имущества».

Арестованные похитители запираться не стали, активно сотрудничали со следствием, тем более что и без их признаний видеодоказательств было предостаточно, и даже возместили потерпевшему моральный и материальный ущерб. На суде они говорили, что не хотели, что все получилось случайно, и просили о снисхождении, обещая исправиться. Впрочем, судью это не впечатлило - он приговорил обвиняемых к 3 годам 6 месяцам и к 4 годам в колонии строгого режима.

Но на этом история не закончилась, следователей также заинтересовал способ, которым потерпевший подросток хотел заработать на жизнь. Сейчас дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В отношении владельца криминального интернет-магазина также возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям уголовного кодекса: «Вымогательство», «Распространение наркотиков» и «Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность».