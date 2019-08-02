2019-08-02T10:16:34+03:00
Общество

В Хабаровске военные ДВО отметили День национальной кухни

Праздник отмечается ежегодно 1 августа в рамках праздника - День тыла Вооруженных сил России
Петр САМСОНОВ
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В Хабаровске военные ДВО отметили День национальной кухни Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФВ Хабаровске военные ДВО отметили День национальной кухни Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ
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Тысячи высококлассных специалистов службы тыла ежедневно делают свою работу и тратят силы на то, чтобы накормить, одеть, обустроить быт военнослужащих и сотрудников, создать для них комфортные условия службы. Среди таких служб традиционно выделяются стремительная вещевая, квартирно-эксплуатационная, ветеринарная, экологическая и другие.

Одной из важнейших составляющих тылового обеспечения является продовольственная служба, задача которой в первую очередь обеспечить качественным питанием военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

В Хабаровске военные ДВО отметили День национальной кухни Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

В Хабаровске военные ДВО отметили День национальной кухни Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

Сегодня в честь празднования Дня тыла в солдатской столовой батальона охраны и обеспечения при Управлении Восточного округа ВНГ РФ был организован день национальной кухни для военнослужащих по контракту и по призыву.

На этот раз военнослужащих решили порадовать национальными блюдами восточной кухни, для приготовления которых пригласили опытных поваров от ресторанов и кафе восточной кухни.

Праздничный обед был приготовлен поварами воинской части батальона обеспечения совместно с шеф-поварами, представлявшими кейтеринговую компанию «Два шефа».

- В Восточном округе ежегодно проводятся такие мероприятия, как День национальной кухни. В войсках округа служат военнослужащие разных национальностей, вероисповеданий, и такие мероприятия воспитывают чувства взаимного уважения друг к другу и служат сплачивающим фактором, – отметил начальник продовольственной и вещевой службы батальона обеспечения лейтенант Кирилл Даншин.

В Хабаровске военные ДВО отметили День национальной кухни Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

В Хабаровске военные ДВО отметили День национальной кухни Фото: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ

Основными блюдами в меню, приготовленными поварским составом, стали русская сборная солянка, грузинский мясной салат с орехами, армянский традиционный аджапсандал, на десерт - блин с фруктовой начинкой.

Также в рамках праздника военнослужащие могли откушать блюда и от популярных кафе города, представлявших китайскую, кавказскую, узбекскую кухни в подарок от своих заведений. Так, среди дополнительных угощений к столу была армянская долма, китайские салаты, узбекский плов.

Приготовленный с душой обед очень понравился военнослужащим, которые с удовольствием попробовали вкусные блюда восточной кухни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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