2019-08-02T11:25:36+03:00
Общество

Депутаты добились, чтобы в бюджет Комсомольска-на-Амуре вернулись деньги

Долгое время бюджет Комсомольска довольствовался скудными взносами
Ксения ТУРТЫГИНА
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Депутаты добились, чтобы в бюджет Комсомольска-на-Амуре вернулись деньгиДепутаты добились, чтобы в бюджет Комсомольска-на-Амуре вернулись деньгиФото: Петр САМСОНОВ
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Комсомольск-на-Амуре долгое время был финансовым донором Хабаровского края за счет крупных промышленных предприятий. Однако с тех пор, как эти предприятия вошли в российские холдинги, ситуация кардинально изменилась. Сейчас налоги уходят в федеральный центр, а местный бюджет довольствуется скудными взносами. Депутаты Законодательной Думы от фракции «Единая Россия» собираются изменить ситуацию в пользу города.

- В Комсомольске-на-Амуре ежегодно собирается 24 миллиарда налогов. В бюджете остается чуть менее 2 миллиардов, это всего восемь процентов, - объяснила Марина Казанцева, член общественного Совета Комсомольска-на-Амуре. - Для сравнения, в других городах Дальнего Востока эта цифра колеблется от семнадцати до тридцати двух процентов.

Депутаты добились, чтобы в бюджет Комсомольска-на-Амуре вернулись деньги Фото: Петр САМСОНОВ

Депутаты добились, чтобы в бюджет Комсомольска-на-Амуре вернулись деньгиФото: Петр САМСОНОВ

Как следствие – городская казна испытывает сильнейший дефицит. Важные для жизни города программы финансируются в мизерных объемах. Так, на ремонт школ выделяется порядка 15 процентов от необходимых сумм, на дороги – около 30 процентов. На внеочередном заседании Законодательной думы Хабаровского края депутаты решили вопрос возвращения части налогов, собираемых в Комсомольске-на-Амуре, в местную казну.

- Будет увеличен процент транспортного налога, возвращаемого в бюджет Комсомольска-на-Амуре, и увеличен процент налога на упрощенную систему налогообложения. Плюс пять процентов транспортного налога возвращается в Комсомольск-на-Амуре и плюс пять процентов по упрощенной системе налогообложения. Будем добиваться справедливого возврата налогов в наш городской бюджет! - рассказал Сергей Бочаров, депутат Законодательной думы Хабаровского края, фракция «Единая Россия», заместитель директора КНААЗ.

Таким образом, уже в этом году в бюджет Комсомольска-на-Амуре вернутся 25 миллионов рублей, в 2020 году – 150 миллионов. Пусть по сравнению с общим объёмом собираемых в городе налогов – сумма и небольшая, но эти деньги направят на ремонт и содержание дорог, дворовых проездов, общеобразовательных учреждений и другие, важные для жителей сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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