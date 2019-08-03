2019-08-03T06:09:32+03:00
Общество

В Хабаровске День Воздушно-десантных войск отметили в новом формате

Праздник ВДВ стал важной частью военно-патриотического воспитания в краевой столице
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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В Хабаровске День Воздушно-десантных войск отметили в новом форматеВ Хабаровске День Воздушно-десантных войск отметили в новом форматеФото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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2 августа 2019 года в Хабаровске День ВДВ отметили в совершенно новом формате. Сегодня этот праздник – важная часть воспитатльно-патриотической работы, которая активно проводится в краевой столице. Это не повод искупаться в фонтане, а настоящий день памяти тех, кто не вернулся с войны.

В пятницу в Хабаровске ветераны различных локальных конфликтов собрались на Комсомольской площади для возложения цветов, откуда прошли к монументу «Черный тюльпан» - там состоялась панихида по погибшим военным. А после на 20-м секторе городского кладбища, где похоронены участники боевых действий, ветераны вспоминали своих товарищей, делились боевыми историями и просто молчали у могил – молчание подчас красноречивее слов.

- Накануне Дня ВДВ мы вместе с молодежью из военно-патриотических клубов приезжали сюда, наводили порядок на могилах. Наша цель – сохранить память о погибших, передать ее нашей молодежи. И надо отметить, что у нас молодые люди активно поддерживают такие мероприятия. Сегодня День ВДВ в Хабаровске приобрел новый формат, новый имидж – это не пьяные купания в фонтане, это один из элементов воспитательного процесса для молодого поколения, - рассказал Юрий Рошка, председатель правления Хабаровской краевой общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

Уборка на 20-м секторе – акция не разовая. Традиционно ветераны вместе с ребятами приезжают сюда, чтобы поддерживать порядок в последнем пристанище бойцов. Несколько лет назад одно из захоронений стало для Юрия Рошки особенным.

В Хабаровске День Воздушно-десантных войск отметили в новом формате Фото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

В Хабаровске День Воздушно-десантных войск отметили в новом форматеФото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

- На сайте нашего 783-го отдельного разведывательного батальона я лет 5-7 назад прочел книгу, посвященную бою у кишлака Шаеста – это один из кровопролитнейших боев Афганской войны, который состоялся 3 августа 1980-го. 783-й ОРБ был брошен на помощь попавшим в засаду моджахедов подразделениям. Когда я прочел книгу, то узнал, что один из погибших в этом бою – наш хабаровчанин, Виталий Назаренко – старший лейтенант, похороненный на 20-м секторе. Сейчас эта могила для меня особенная, я всегда иду туда первым делом, - поделился Юрий Рошка.

Ветеран заметил, что воздушно-десантные войска всегда были гордостью – и советской, и российской армии. И сегодня важнейшей задачей остается поддержать память тех, кто отдал жизнь ради выполнения боевых задач. И девиз «никто кроме нас» заключается еще и в том, что никто, кроме тех, кто прошел войну, не сможет правильно передать эту память новому поколению, чтобы она жила вечно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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