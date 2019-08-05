Три подряд всухую: ФК «СКА-Хабаровск» победой над «Балтикой» продолжает серию без поражений

Матч с «Балтикой» получился зрелищным. Быстрый гол на шестой минуте, постоянные прорывы к воротам соперника, гол Зайцева, который не был засчитан судьей. Разозленные и более техничные калининградцы во втором тайме, с одним удаленным игроком и заключительным голом со «свободного» в ворота соперника, наверняка порадовали хабаровских любителей хорошего футбола. Итоговый счет 2:0 в нашу пользу.

Три подряд в сухую: ФК «СКА-Хабаровск» победой над «Балтикой» продолжает серию без пораженийФото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Победа тяжело далась. Мы знаем «Балтику». Она находится не на том месте, на котором должна. Очень комбинационная игра у них, мы ее разбирали очень долго. Удачно забили первый гол, у своих ворот практически, ничего не дали создать. Как следствие - удаление у соперника, и мы забили второй гол, - подчеркнул Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

Три подряд в сухую: ФК «СКА-Хабаровск» победой над «Балтикой» продолжает серию без пораженийФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Счет мог бы быть и больше, но арбитр матча посчитал, что Николай Зайцев, пробивший головой в «девятку», находился в офсайде.

- Он зафиксировал положение «вне игры», хотя мне и показалось, что все сделал правильно, найдя зазор между «стенкой» и игроком соперника. Вроде все получилось, мяч залетел прямиком в «девятку». Я уже хотел побежать к болельщикам, но судья, посовещавшись с помощником, не засчитал гол. Вообще, я люблю так вот врываться в штрафную, надеясь на свои габариты и фарт. На тренировках мы наигрывали такой розыгрыш «стандартов». Хорошо, что нам все-таки удалось забить второй гол в конце матча. Думаю, никто меня не осудит, если я скажу, что лучше выиграть 2:0 в такой вот нервной игре, чем показать какой-то красивый филигранный футбол, но не добиться положительного результата, - рассказал Николай Зайцев, защитник ФК «СКА-Хабаровск».

Три подряд в сухую: ФК «СКА-Хабаровск» победой над «Балтикой» продолжает серию без пораженийФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Это уже третья «сухая» игра армейцев и их третья победа. Сейчас у команды в активе 10 честно заработанных очков и седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Хабаровчане на три позиции обошли владивостокский «Луч» и начали постепенно подбираться к четверке лучших. Свою роль в этом сыграло и то, что команда сейчас проводит домашнюю серию - нет утомительных перелетов на другой конец страны, есть время потренироваться и восстановиться после игры, да и поддержка родных трибун многое значит. Во время игры с «Балтикой» Ираклий Квеквескири даже призывал болельщиков поддержать игроков.

Три подряд в сухую: ФК «СКА-Хабаровск» победой над «Балтикой» продолжает серию без пораженийФото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Поддержка трибун очень важна! Особенно, когда команда подсела, когда что-то не идет, болельщики своей поддержкой должны заводить, чтобы команда это слышала и неслась вперед. Хочу попросить болельщиков, если они могут, пусть поддерживают нас еще более эмоционально. Это очень нам помогает, - отметил полузащитник хабаровской команды.

Три подряд в сухую: ФК «СКА-Хабаровск» победой над «Балтикой» продолжает серию без пораженийФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Теперь о сложном - впереди один из решающих матчей в домашней серии с московским клубом «Чертаново», очень неприятным соперником, с которым в прошлом сезоне у армейцев не очень-то складывалось. По мнению специалистов, именно игра с «Чертаново» покажет, насколько уверенно чувствует себя обновленная хабаровская команда.

- Надеюсь, тренерский штаб даст нам правильную установку. «Чертаново» - очень сильная команда, и чтобы добиться результата, нам надо будет выложиться на 150 процентов, - подчеркнул Николай Зайцев.

Три подряд в сухую: ФК «СКА-Хабаровск» победой над «Балтикой» продолжает серию без пораженийФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Игра состоится в следующую субботу, 10 августа в 17 часов. Это последний в домашней серии матч хабаровчан, затем им придется перебраться во Владивосток, где армейцы сыграют с местным «Лучом».