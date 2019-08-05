В Хабаровском крае 400 человек из поселка Софийск оказались отрезаны паводком от «большой земли»

Поселок Софийск находится в Ульчском районе Хабаровского края. Там недавно, впрочем, как и на всей территории края, прошли сильные ливни, которые буквально переполнили местную реку Умальта. Вода вышла из берегов и смыла сразу пять мостов на единственной дороге, которая связывает поселок с «большой землей».

Случилось это еще в конце прошлой недели, однако до сих пор автомобильное сообщение с населенным пунктом не восстановлено. Более четырехсот человек и работники местной артели «Ниман» оказались буквально отрезаны от райцентра, куда сейчас даже на автомобилях высокой проходимости не добраться.

За прошедшие выходные бригады артели своими силами уже восстановили три из пяти разрушенных стихией переправ, сейчас работы ведутся на четвертом объекте, однако опасение у ремонтников вызывает пятый мост – пострадавший от паводка особенно сильно. Его, как сообщают в минтрансе края, быстро отремонтировать не получится.

В Хабаровском крае 400 человек оказались отрезаны паводком от «большой земли»Фото: Правительство Хабаровского края

- Транспортного сообщения с Софийском пока нет. Решается вопрос об организации переправы через реку. В поселении есть все необходимое для повседневной жизни – топливо, медикаменты, запас продуктов на 10 дней. В любое время мы готовы направить вертолет, который сможет доставить все, что нужно, - рассказали в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Ремонт транспортной артерии сейчас находится на контроле у краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. В поселке проживают четыре сотни человек, работают детский сад, амбулатория и школа.