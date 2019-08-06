Астрологи предсказали судьбу Хабаровского края

После губернаторских выборов в прошлом году, когда народ неожиданно для всех «прокатил» Вячеслава Шпорта, и регион возглавил представитель партии ЛДПР Сергей Фургал, политологи и эксперты всех мастей не берутся предсказывать, кого же выберут жители региона своим представителем в Госдуму в этом году.

ЗВЕРИ-ОРАКУЛЫ

Впору устроить «звериный» тотализатор, который становится модным явлением в последнее время. Самый знаменитый предсказатель из животного мира - осьминог Пауль. Он получил известность благодаря предполагаемой способности угадывать исходы матчей с участием футбольной сборной Германии.

Мода пришла к нам из США, где есть традиция с помощью сурка предсказывать наступление весны. Если зверек, вылезая из норы, не видит своей тени: значит, зима скоро кончится.

Словесные баталии в интернете показывают, что самые обсуждаемые кандидаты в Государственную Думу - Цыганова и Платошкин. Их мы и решили проверить через «звериный» тотализатор. Экспертом выступила кошка Рыся, которой мы предложили две одинаковые миски с кормом и флажками с фамилиями кандидатов Цыгановой и Платошкина. Рыся выбрала в депутаты даму.

А ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ?

Астрологи дают предсказания очень осторожно. Хабаровский край любит «земные» знаки зодиака - Телец, Дева и Козерог. Но особенно сильна любовь нашего региона к «водным» знакам - Ракам, Скорпионам, Рыбам - очевидно, сказывается близость Амура и Охотского моря.

Чтобы избежать предвзятости, мы обратились за астрологической помощью в другой регион и попросили дать расклад по лидерам предвыборной гонки. Прогноз построен на информации о дате и месте рождения кандидатов.

- Виктория Цыганова родилась под знаком Скорпиона. Один из самых значительных показателей в гороскопе - это Солнце. С начала весны, с мая месяца, напротив Солнца в гороскопе Виктории встала планета перемен - Уран. Он дает все совершенно новое, то, чего у человека раньше не было, и меняет его жизнь очень сильно. А поскольку Уран идет очень медленно, то в этом градусе и в той точке он будет находиться около года. Вообще, такое событие - Уран напротив Солнца - в жизни человека бывает только один раз, - говорит астролог Сергей Згазинский.

Он отметил, что самые яркие перемены в жизни певицы придутся на октябрь этого года. Что касается второго кандидата - Николая Платошкина, то его гороскоп крайне напомнил астрологу гороскоп известного политика - Петра Порошенко.

- Николай - Весы, Луна во Льве - человек яркий. Для него Солнце находится в конце Весов, это очень тяжелый показатель. Есть несколько политиков с похожим гороскопом. Один из них Порошенко, у него также Луна была в конце Весов, когда он проиграл выборы. Для людей в этой фазе наступают очень тяжелые времена, пик кризиса придется на конец этого года, с переходом в следующий, -предупреждает астролог.

КИТАЙСКАЯ МЕТАФИЗИКА ПРИМЕНИМА К ВЫБОРАМ

Учитывая территориальное расположение нашего края, полезно заручиться и мнением китайских мудрецов. В помощь китайская метафизика - наука, основанная на учении о Ци - чистой энергии, которая дает жизнь всему сущему. Задача специалиста по метафизике - определить направление энергетических потоков, которые принесут человеку пользу, позволят ему жить гармонично и счастливо. А это не помешало бы сейчас всем жителям Хабаровского края. И, по мнению экспертов, лучше всего для нашего региона в данный сложный период подойдет депутат-женщина. А самый оптимальный вариант - человек с элементом личности Цзя.

- Люди Цзя способны терпеть многие невзгоды и лишения, но никогда не теряют веру в будущий успех. Они стремятся вверх по служебной лестнице и готовы занять пост руководителя. Они всегда помогут нуждающимся и слабым, делают это бескорыстно и с удовольствием. Честные и надежные, любят отдавать свои знания и энергию, - говорит Татьяна Врублевская, консультант по китайской метафизике.

Напомним, женщин в списке кандидатов две: Вика Цыганова и Татьяна Ярославцева. Скорпионы или Весы, женщина или мужчина, дерево цзя или металл гэн - свой вердикт жители Хабаровского края вынесут восьмого сентября, когда выберут депутата Государственной Думы.