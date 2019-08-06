Пока жители Хабаровского края завидуют тем, кто проживает в Охотске и получил возможность покупки льготных билетов, тема дороговизны перелетов для дальневосточников вышла на федеральный уровень через инстаграм Вики Цыгановой.

Напомним, билет по маршруту "Хабаровск – Охотск" стоит от 12 500 рублей, но для жителей с пропиской в этом районе цена снижена до 4 500 рублей, для взрослых и детей от двух до 12 лет – 3 000 рублей, а дети до двух лет летают бесплатно. Но по этой схеме люди могут приобрести только четыре билета в год.

Знаменитая землячка на своей странице рассказала о том, как к ней подошла женщина и пожаловалась на стоимость авиабилетов.

- На днях на одной из встреч ко мне подошла жительница Хабаровска и спросила: как вы думаете, авиабилеты из России в Россию могут столько стоить? Люди вынуждены брать кредит, чтобы купить билеты и отвезти детей в отпуск по нашей стране! Абсолютно ненормальная ситуация! - написала Цыганова.

Вика Цыганова: Авиабилеты из России в Россию не могут столько стоить! Фото:соцсети

Ранее региональные СМИ сообщали том, что в регионах, куда добраться можно только самолетом, отчаялись ждать решения проблем со стоимостью билетов. Минтранс обещал, что Охотск станет пилотным проектом. Правда, о том, когда появятся подобные билеты, например, в Чегдомын, Аян и Нелькан, пока не сообщается даже приблизительно. Да и цены на билеты в Москву и обратно остаются кусачими: субсидированные закончились, и снова в списке замелькали суммы, превышающие средний заработок дальневосточника за месяц. Люди остаются отрезанными не только от страны, но и от других городов в крае.

Между тем, авиасообщение внутри региона пользуется повышенным спросом. Студенты, учащиеся в Хабаровске, не всегда могут попасть домой на каникулах. С получением медицинской помощи тоже большой вопрос: как подогнать прием у врача в больнице краевого центра к наличию авиабилетов из своего города? Особенно, если их просто нет.

Мы спросили у Виктории Цыгановой, какие способы решения проблемы она видит.

- Я уверена, что варианты есть. Очевидно, что нужно добавить два-три рейса в неделю на летний период. Я не верю, что у крупной авиакомпании нет такой возможности. То, что субсидированные билеты разлетелись за пять дней – это тоже неправильно. Их должно быть больше или они должны быть распределены так, чтобы их можно было купить и летом. Просто интересы нашего края в Москве представляют очень слабо, - уверена Цыганова. Кроме того, она напомнила об аэропортовом сборе, отмена которого может снизить стоимость билетов вполовину. Цыганова считает, что федеральный центр может взять дополнительную финансовую нагрузку для решения проблем с авиасообщением для целого края.

У авиакомпаний, получающих субсидии из государственного бюджета, действительно есть возможность переводить часть билетов эконом-класса в разряд льготных. Другое дело, что это вопрос доброй воли или договорённостей с Москвой.