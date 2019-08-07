2019-08-07T07:42:58+03:00
Это - Хабаровск!

Выборы 2019: общественные наблюдатели проследят за порядком на избирательных участках в Хабаровске

Прямой эфир 7 августа на 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Выборы 2019: общественные наблюдатели проследят за порядком на избирательных участках в ХабаровскеВыборы 2019: общественные наблюдатели проследят за порядком на избирательных участках в ХабаровскеФото: Борис КОКУРИН
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В 9:00 на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» к разговору присоединился председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. 8 сентября, в единый день голосования, на избирательных участках за порядком будут следить общественные наблюдатели. Кто эти люди и могут ли они гарантировать чистоту и достоверность на выборах узнали сегодня в программе «Это Хабаровск».

Выборы 2019: общественные наблюдатели проследят за порядком на избирательных участках в Хабаровске Фото: Ульяна КОСКИНА

Выборы 2019: общественные наблюдатели проследят за порядком на избирательных участках в ХабаровскеФото: Ульяна КОСКИНА

Хабаровск Эфир 07_08_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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