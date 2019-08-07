2019-08-07T10:10:21+03:00
Политика

Хабаровские эсеры требуют справедливых выборов

По мнению краевого лидера справедливороссов Игоря Глухова, грязные политические технологии раскачивают обстановку в крае
Петр САМСОНОВ
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Сергей Фургал отказал эсерам в переносе даты предстоящих выборов Фото: пресс-служба партии Справедливая РоссияСергей Фургал отказал эсерам в переносе даты предстоящих выборов Фото: пресс-служба партии Справедливая Россия
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Впервые за много лет губернатор Хабаровского края встретился с зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательной думы. Диалог получился достаточно откровенным, хотя, как отметил руководитель Совета эсэров Хабаровского края Игорь Глухов, были несовпадения мнений.

- На встрече с губернатором я предложил остановить предвыборную кампанию за кресло мэра Комсомольска-на-Амуре. Из двадцати трех кандидатов допущены к выборам только четыре. Как это объяснить? – прокомментировал «КП» - Хабаровск» Игорь Глухов. – Причем выбывают оппозиционные кандидаты, как партийные, так и самовыдвиженцы. Отстраняют их от гонки под формальными предлогами, используя для юридических манипуляций самые грязные политические технологии.

Сергей Фургал отказал эсерам в переносе даты предстоящих выборов Фото: пресс-служба партии Справедливая Россия

Сергей Фургал отказал эсерам в переносе даты предстоящих выборов Фото: пресс-служба партии Справедливая Россия

Игорь Станиславович подчеркнул, что такие методы уже не работают, избиратели прекрасно понимают, где правда, а где – черный пиар и манипуляции.

- Такие методы вызывают законное возмущение среди жителей края и не лучшим образом сказываются на отношении людей к власти. Грязные технологии только дестабилизируют обстановку. Предвыборная борьба должна быть безукоризненно чистой, - заявил лидер хабаровских эсеров.

Рассказал Игорь Глухов и о том, что эсеры предлагали перенести дату выборов депутатов Законодательной думы на более позднее время.

- Снятые по формальным причинам кандидаты смогут учесть ошибки, подготовить документы и повторно подать их на регистрацию. Губернатор не согласился с нашим предложением, мотивируя отказ тем, что выборы - дело государственной важности. Однако обращение принял, и мы оценили этот шаг, - продолжил справедливоросс.

Сергей Фургал отказал эсерам в переносе даты предстоящих выборов Фото: пресс-служба партии Справедливая Россия

Сергей Фургал отказал эсерам в переносе даты предстоящих выборов Фото: пресс-служба партии Справедливая Россия

Напомним, в Хабаровском крае уже завершился процесс регистрации кандидатов. В единый день голосования, 8 сентября, на территории региона пройдет порядка 40 избирательных кампаний различного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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