У Хабаровска пенсионер, три дня провел на острове окруженный водой

Дедушку одиноко стоявшего на небольшом сухом участке острова Кабельный заметил патруль Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, которые ежедневно осматривают затопленные территории под Хабаровском и острова, где расположены дачи.

79-летний пенсионер, заметив проплывающий мимо катер ДВРПСО стал размахивать руками и звать на помощь. Позже выяснилось, что здесь на сухом пространстве со всех сторон, окруженном водой, дедушка провел почти три дня ожидая помощи.

На ветках деревьев сушилась одежда пенсионера, на берег была вытащена недорогая резиновая лодка без весел и мотора, рядом стояли сумки. Мобильного телефона с собой у хабаровчанина не было. Из еды у него оставалось только полбулки хлеба и немного воды.

У Хабаровска пенсионер, три дня провел на острове окруженный водойФото: ДВРПСО МЧС России

Естественно его спросили – как он оказался на острове? Выяснилось, что в среду, когда уровень воды у острова был еще не таким высоким он добрался до своей дачи чтобы спасти от потопа урожай, выкопал картошку, погрузил ее в резиновую лодку и по протокам дотащил плавсредство до сухого берега.

Там он вынужден был остановиться – пересечь разлившийся полноводный с сильным течением Амур на утлой «резинке» без «руля и ветрил» не было никакой возможности. Пенсионер стал ждать оказии - кто бы перевез его к Хабаровску, и ждал ее три дня.

У Хабаровска пенсионер, три дня провел на острове окруженный водойФото: ДВРПСО МЧС России

- Медицинская помощь дедушке не понадобилась, он, несмотря на возраст и усталость держался молодцом, - рассказал Владимир Владимиров, спасатель группы плавсредств ДВРПСО МЧС России. - Мы надели на него спасательный жилет, погрузили в свой катер его лодку, картошку, вещи и эвакуировали на другой берег в район базы «Дельфин».

Впрочем, в Хабаровске бесстрашному дачнику тоже потребовалась помощь связаться ни с кем он не смог, поэтому спасатели вызвали дежурный уазик и довезли его совсем скарбом, лодкой и картошкой прямо до квартиры.