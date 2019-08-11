Во власти водной стихии: в Хабаровске в зону подтопления начали попадать приусадебные участки горожан

Хабаровчане с тревогой наблюдают за ростом уровня Амура. Сегодня планка выросла еще на 11 сантиметров и подошла к отметке 536, что на 77 сантиметров больше неблагоприятной.

Обстановка на малых реках стабилизировалась и теперь внимание спасателей обращено на Амур.

- В настоящий момент на территории Хабаровска отмечаются единичные случаи подтопления. На улицах Вилюйской и Богачева паводковые воды зашли на огороды 4-х частных приусадебных участков, расположенных вдоль береговой линии Амура, - отметили в ГУ МЧС. - При прогнозировании возможных последствий прохождения паводка данные улицы попадали в предполагаемую зону подтопления. Поэтому всех жителей прибрежной полосы сотрудники Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона заранее проинформировали о возможной угрозе подтопления. На островной части Хабаровска во власти водной стихии находятся уже 1200 дачных участков, часть из которых ранее были заброшенными.

Специалисты прогнозируют дальнейший подъем уровня воды возле Хабаровска. Не последнюю роль сыграет здесь и пришедший с запада циклон.

Специалисты прогнозируют дальнейший подъем уровня воды на территории всего Хабаровского краяФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

- По состоянию на восемь утра 11 августа уровень Амура составляет 536 сантиметров, - подчеркнули в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см. к 12-14 августа, когда к Хабаровску подойдет гребень паводка, уровень составит 550-600 см.

В Хабаровском районе паводковая обстановка относительно стабильная. В результате подъема уровней воды в населенных пунктах Елабуга, Бычиха, Петропавловка общим итогом подтоплено 4 приусадебных участка и один дачный участок. Информации о подтоплении жилых домах на данный момент нет. В поселке Корсаково-2 паводковыми водами подтоплены четыре жилых дома, 18 приусадебных участков, а также 118 земельных участков, на которых хозяйственная деятельность не ведется.

По сообщению ГУ МЧС России к настоящему времени остаются затопленными поймы реки Амур от г.Хабаровска до г.Комсомольска-на-Амуре и у с.Богородское, рек Бурея, Уссури, Подхоренок, Катэн, Кур, Тунгуска, Амгунь, Нимелен на глубину 0,1-2,3 м.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Во второй декаде августа в регионе сохранится неустойчивая погода, обусловленная осадками различной интенсивности с достижением местами неблагоприятных и опасных явлений. Так в связи с прогнозируемыми 11-12 августа сильными дождями на территории Вяземского, Бикинского районов и района имени Лазо существует вероятность подтопления низкопойменных участков местности, в результате выпадения локальных ливневых осадков.

Развитие паводковой обстановки на территории Хабаровского края и находится под пристальным наблюдением Главного управления МЧС России по региону, Дальневосточного УГМС, органов власти различного уровня, разных ведомств. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю организован постоянный обмен оперативными данными о прохождении паводка на реках на территории соседних регионов.

- На островной части краевого центра продолжается дежурство оперативных групп Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, - рассказали в ГУ МЧС. - Спасатели на лодках проводят мониторинг обстановки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, где располагаются в основном дачные и садоводческие товарищества. Большинство горожан заранее покинули свои наделы, тем не менее, порядка 60 человек до сих пор остаются на дачах. С ними проведены беседы, уточнены контактные данные, постоянно поддерживается связь. Граждане самостоятельно проводят мониторинг уровней воды, имеют свои плавательные средства, автономные источники электроэнергии, мобильные телефоны, запас продуктов и воды. В случае нештатной ситуации спасатели готовы оперативно оказать помощь.

Напомним, с 29 июля 2019 года распоряжением Губернатора Хабаровского края на территории всего региона (за исключением Аяно-Майского и Охотского районов) в превентивных целях введен режим ЧС.