В лесу Хабаровского края медведь выслеживал людей, искавших бабушку

Пенсионерка из поселка Сита пошла в лес за грибами и неожиданно для всех исчезла. Близкие не могли дозвониться до 83-летней женщины два дня. Они почуяли неладное и обратились за помощью к поисковикам.

Как сообщили в ПСО «Лига-Спас», поиски организовали в ночь с 6 на 7 августа. Обследовать пришлось места, где по заверениям местных жителей обитают медведи и тигры. Чтобы найти пенсионерку, искателям пришлось разделиться на две группы. Одни работали на отклик и пытались найти бабушку по любому шороху и шуму. Но они вернулись в штаб, когда узнали, что их фактически преследует медведь.

Вторая группа и вовсе наткнулась на лежанку зверя. При этом искатели даже услышали сопение, которое навело только на одну мысль - надо было отступать, чтобы не встретиться с косолапым нос к носу. Чтобы отпугнуть хищника, в небо запустили ракеты и зажгли фаер. На обратном пути искатели увидели на тропе свежие следы медведя, правда, было не ясно, тот же самый хищник там прошел или другой. Выяснять это никто не собирался.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Пристальное внимание косолапого не остудило пыл поисковиков, они решили вернуться к лежанке и все-таки осмотреть территорию рядом с ней. Возможно, бабушка находилась именно там и, скорее всего, ей нужна была помощь. Заручившись поддержкой двух охотников и сотрудников ППС, группа поисковиков отправилась в лес, когда уже смеркалось.

На обратном пути искатели увидели на тропе свежие следы медведя ФОТО: ПСО «Лига-Спас»

Какой же была радость, когда женщину нашли живой. Все это время она отчаянно пыталась выбраться из болота в овраге недалеко от лежанки медведя. Оставалось всего 15 минут, и ее уже не было бы в живых – спасатели успели вовремя.

Женщину вытащили, обогрели, но радость момента испортил медведь, который довольно уверенно вышел из-за деревьев и явно был настроен недружелюбно. Ребята встали спиной к спине, охотник приготовился стрелять. Медведь кружил около поисковиков, выжидая удобный момент, но отступил, когда приехала машина, на которой бабушку доставили в больницу. Предварительно известно, что у женщины серьезных травм нет, сейчас она отсыпается и принимает витамины.