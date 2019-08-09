Эсеры рассказали жителям краевого центра о том, как кандидатов от оппозиционных партий лишают права участвовать в выборной кампании этой осени, и предлагали поддержать своей подписью предложение о переносе даты голосования на более поздний срок. За несколько месяцев, считают они, возможно изменить законодательство, которое позволит получившим отказ в регистрации, а таких немало, заново пройти эту процедуру.

- Выборы, которые состоятся в Хабаровском крае, изначально, на уровне регистрации кандидатов проходят нечестно и несправедливо. Сейчас нарушается вторая статья Конституции России, согласно которой народ должен являться носителем источника власти. Вместо народа у нас таким источником стал избирком. Зачастую по надуманным причинам снимаются целые партии и достойные кандидаты. Избирком, находя в документах кандидатов технические ошибки, не дает возможности их исправить и отказывает в регистрации. Мы хотим привлечь к этому факту внимание общественности. Ведь у них забирают право избрать того, кого они хотят, – сказал Евгений Исаков, член партии «Справедливая Россия».

Хабаровские справедливороссы провели пикет за перенос осенних выборов Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия»

К пикетчикам присоединились другие пострадавшие – коммунисты и активисты партии «Зелёные». Последних, из 150 кандидатов, чьи документы были поданы в избирком, включая партийный список, осталось в предвыборной кампании только двое. В регистрации отказано также представителям политической Партии Роста.

- У нас нет равноправия. Нужно остановить эти выборы – это грязь! Такой грязи ещё не было никогда. Никто не стоит на защите наших кандидатов, а наоборот - обманывают и вводят в заблуждение своими же документами, – восклицал Виктор Сайков, лидер регионального отделения «Зеленых».

Причинами недовольства участников акции живо интересовались прохожие. Соглашаясь с заявлением протестующих, они оставляли свои подписи под петицией, которая будет отправлена эсерами в Центральную избирательную комиссию.

Хабаровские справедливороссы провели пикет за перенос осенних выборов Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия»

- Также к нам вышли представители краевой избирательной комиссии. Спрашивали, кто подписывается под петицией. Мы им тоже предложили, но они отказались это сделать. За два часа пикета нами было собрано более 50 подписей, - отметил Антон Плюснин, руководитель избирательного штаба партии «Справедливая Россия».

По предположению справедливороссов, если депутаты примут решение о переносе даты выборов сейчас, в августе – провести их можно будет в декабре этого года.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, на территории региона должно пройти порядка 40 избирательных кампаний различного уровня.