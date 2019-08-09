2019-08-09T07:15:42+03:00
Общество

Полицейский из Хабаровска спас двух утопающих

Мужчины попали в водяную воронку, куда бросились, чтобы спасти собаку
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Благодаря быстрой реакции Алексея Карасева два человека остались живыБлагодаря быстрой реакции Алексея Карасева два человека остались живыФото: УМВД России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В выходные на берегу речки в Хабаровском районе собирается много людей. На днях популярный пляж едва не стал местом трагедии.

К компании молодых людей, отдыхавших на берегу, подбежала перепуганная женщина. Она просила о помощи: ее муж с родственником попали в водяную воронку и никак не могли из нее выбраться. Счет шел уже буквально на минуты.

Среди отдыхавших был лейтенант полиции Алексей Карасев. Он сориентировался моментально: схватил веревку, лежавшую в багажнике, привязал к ней десятилитровую пластиковую бутылку из-под воды и вместе с друзьями побежал на выручку.

В речке с трудом, уже практически из последних сил, пытались не уйти под воду двое мужчин. Алексей взял веревку с импровизированным поплавком и поплыл, друзья держали другой конец троса. Полицейский отдал поплавок одному из тонущих, его сразу же начали вытаскивать из воды. Второго, совсем обессиленного, Алексей подхватил под руки и поплыл с ним к берегу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как выяснилось, оба мужчины попали в ловушку, пытаясь спасти собаку. Любимец семьи бултыхался в речке и оказался в водовороте. Пес в итоге выплыл сам, а люди не смогли.

Алексея Карасева, старшего инспектора отделения по Центральному району УМВД по городу Хабаровску представили к ведомственной медали «За смелость во имя спасения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Расстреляем на глазах у девушки. Недорого»: россияне устраивают жестокие розыгрыши для друзей
Они подкидывают «травку», надевают клиентам мешки на голову и устраивают допросы. После таких розыгрышей девушки плачут, мужчины рвутся отомстить, но все равно хотят сфотографироваться с «мучителями» на память
Новости 24
Погорелец в Хабаровском крае попал в мертвую очередь на жилье
В Хабаровском крае решается судьба 12 килограммов неопознанного мяса
Автоугонщик в Хабаровске забыл свой паспорт в похищенной им же машине
Хабаровскую молодежь проверят на ловкость и смекалку на выходных
Количество пациентов с подозрением на энтеровирус увеличивается в Хабаровском крае
В Хабаровске остановят пригородные речные рейсы
Исчезновением 13-летнего ребенка в Хабаровске заинтересовались следователи
В Хабаровском крае выяснили историю опасных яиц из Эльбанского психинтерната
Хабаровчанин стал особенным чемпионом России по пулевой стрельбе
На элитное семеноводство в Хабаровском крае выделят больше денег
В ЕАО на осужденных испытывают новый метод перевоспитания
Военному в ЕАО выдали юбилейный жилищный сертификат