Полицейский из Хабаровска спас двух утопающих

В выходные на берегу речки в Хабаровском районе собирается много людей. На днях популярный пляж едва не стал местом трагедии.

К компании молодых людей, отдыхавших на берегу, подбежала перепуганная женщина. Она просила о помощи: ее муж с родственником попали в водяную воронку и никак не могли из нее выбраться. Счет шел уже буквально на минуты.

Среди отдыхавших был лейтенант полиции Алексей Карасев. Он сориентировался моментально: схватил веревку, лежавшую в багажнике, привязал к ней десятилитровую пластиковую бутылку из-под воды и вместе с друзьями побежал на выручку.

В речке с трудом, уже практически из последних сил, пытались не уйти под воду двое мужчин. Алексей взял веревку с импровизированным поплавком и поплыл, друзья держали другой конец троса. Полицейский отдал поплавок одному из тонущих, его сразу же начали вытаскивать из воды. Второго, совсем обессиленного, Алексей подхватил под руки и поплыл с ним к берегу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как выяснилось, оба мужчины попали в ловушку, пытаясь спасти собаку. Любимец семьи бултыхался в речке и оказался в водовороте. Пес в итоге выплыл сам, а люди не смогли.

Алексея Карасева, старшего инспектора отделения по Центральному району УМВД по городу Хабаровску представили к ведомственной медали «За смелость во имя спасения».