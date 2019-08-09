2019-08-09T09:48:20+03:00
Происшествия

Под Хабаровском мужчина едва не погиб от взрыва газа

Взрыв прогремел в девятом часу утра в поселке Федоровка, сильно перепугав соседей [фото], [видео]
Борис КОКУРИН
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Под Хабаровском мужчина едва не погиб от взрыва газаПод Хабаровском мужчина едва не погиб от взрыва газаФото: Борис КОКУРИН
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Примерно в восемь тридцать утра в поселке Федоровка прогремел сильный взрыв, такой, что окна в домах задрожали.

Взрыв газа в частном доме в Хабаровске.Комсомольская правда

- Я спал, меня аж подкинуло, - рассказывает сосед. – Спросонья не понял, что случилось – слышу, кричат про пожар. Потом понял, что рядом дом горит. Сначала своими силами пытались тушить, спустя какое-то время приехали пожарные, аварийная служба по газу и скорая. Андрей - мой сосед из этого дома - сильно обгорел, шел сам, но руки держал в стороны из-за ожогов, и в скорую сам смог сесть. Говорят, газ взорвался.

Взрывом выбило часть крыши Фото: Комсомольская правда

Взрывом выбило часть крышиФото: Комсомольская правда

Дом потушили достаточно быстро, пострадавшего отправили в Хабаровск. Сегодня, если все обойдется, он может отметить свой третий день рождения. Второй у него 8 августа. Именно в этот день двадцать девять лет назад он с другом попал в страшную аварию – разбился на мотоцикле. Друг погиб на месте, сам Андрей долго пролежал в больнице, думали - не жилец, но выкарабкался, получил инвалидность. Теперь Андрей каждый год 8 августа устраивает маленький праздник. Праздновал и вчера.

Пожарные прибыли оперативно, и дом удалось отстоять от огня Фото: Комсомольская правда

Пожарные прибыли оперативно, и дом удалось отстоять от огняФото: Комсомольская правда

- Он сегодня, видимо, встал, поставил на плиту что-то вариться, а сам пошел во двор по делам, - делится впечатлениями Любовь, живущая через забор от места ЧП. – Пока ходил, вода выплеснулась и залила пламя, а газ продолжал поступать. Андрей зашел в дом - и тут как бахнет! Он же всегда с сигаретой ходил, изо рта ее не выпускал.

Взрыв газа под Хабаровском.Борис КОКУРИН

В доме взрывом выбило окна, проломило крышу, вырвало кусок стены, обгорела обшивка. Но дом устоял - соседи успели вовремя позвонить пожарным. Впрочем, даже после их отъезда строение продолжает дымиться. Пострадавший примерно с пятьюдесятью процентами ожогов доставлен в больницу и сейчас находится в реанимации.

Взрыв газа под Хабаровском 2.Борис КОКУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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