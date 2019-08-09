2019-08-10T07:29:57+03:00
Происшествия

Семеро кошек и одного дачника хабаровские спасатели сняли с затопленного острова

Мужчину и его питомцев нашли при помощи беспилотника и председателя дачного хозяйства [фото, видео]
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Комментарии: comments8
Семеро кошек и одного дачника хабаровские спасатели сняли с затопленного островаСемеро кошек и одного дачника хабаровские спасатели сняли с затопленного островаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Самое забавное в этой истории, что чудесное спасение мужчины и его четвероногих питомцев произошло в международный день кошек. Но самому дачнику неожиданно для себя оказавшегося в водном плену на острове было не до смеха.

Утром попытавшись выбраться из домика и поняв, что самостоятельно этого сделать этого он не сможет мужчина позвонил спасателям. Единственный ориентир, который смог назвать попавший в беду человек – он находится в районе остановки «Садовая», на острове «Дачном».

- Для оказания помощи к нему была направлена группа спасателей Специализированной пожарно-спасательной части, которая на катере несет постоянное дежурство в этом районе, - рассказал Денис Андреев, начальник отдела робототехнических средств и беспилотных воздушных судов Специализированной пожарно-спасательной части города Хабаровска.

Семеро кошек и одного дачника хабаровские спасатели сняли с затопленного острова Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Семеро кошек и одного дачника хабаровские спасатели сняли с затопленного островаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Однако несмотря на наличие мобильной связи найти мужчину оказалось задачей нетривиальной – он постоянно путался в ориентирах и пытался объяснить спасателям на лодке как найти тропинку к своему участку.

- Применение беспилотного летательного аппарата помогло сориентироваться на местности, однако мужчину обнаружить с воздуха в условиях однообразия пейзажа и отсутствия ярких объектов рядом не удалось. Помощь в поисках дачника оказал председатель садового общества. Опросив владельцев соседских участков, удалось установить предполагаемое местонахождение нужной дачи, - подчеркнули в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Однако и после этого поиски заняли несколько часов. Добраться до домика мешали заломы из деревьев, заборы, скрытые под водой, прочие конструкции. В конце концов мужчину обнаружили на крыше домика – он махал спасателям руками подавая знаки.

Семеро кошек и одного дачника хабаровские спасатели сняли с затопленного острова Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Семеро кошек и одного дачника хабаровские спасатели сняли с затопленного островаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Добравшись до места спасатели, вместе с председателем садового общества помогли мужчине погрузить его нехитрый скарб. Но самым ценным грузом оказались котомки с кошачим семейством – кошка, кот и пятеро полуторамесячных котят. Как рассказал Сергей Черняков, он остался на своей даче из-за кошки, которая ушла на охоту и долго не возвращалась. Когда животное пришло назад выбраться самостоятельно на «большую землю» уже было невозможно без лодки. Уровень воды, по его словам, достигал местами двух метров, - отметила Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Семеро кошек и одного дачника хабаровские спасатели сняли с затопленного острова Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Семеро кошек и одного дачника хабаровские спасатели сняли с затопленного островаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Мужчину и его питомцев благополучно доставили в Хабаровск, где он уже самостоятельно добрался до дому. В настоящий момент на левобережье вода уже зашла на территорию более чем 900 дачных участков утверждают в ведомстве.

Спасение дачника и кошек в Хабаровске.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Хабаровские спасатели пришли на выручку коллегам из ЕАО
Движение рейсовых автобусов на участке дороги Хабаровск – Мухен приостановлено
Губернатор Хабаровского края поздравил строителей с профессиональным праздником
Криминальное трио: в Хабаровске осуждены кредитные мошенники
Приплыли: пригородные перевозки речным транспортом прекращены в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 11 августа 2019 года: ливневый дождь
В Хабаровском крае дочь украла у матери 30 тысяч рублей
У Хабаровска продолжает подъем уровня Амура, река на 75 сантиметров превысила неблагоприятную отметку
Хабаровские пловцы стали лучшими на спартакиаде учащихся России
Все автомобили скорой помощи в Нанайском районе Хабаровского края при помощи прокуроров наконец-то оснастили радиосвязью
Погода в Хабаровске на 10 августа 2019 года: до +23, без осадков
Погорелец в Хабаровском крае попал в мертвую очередь на жилье
В Хабаровском крае решается судьба 12 килограммов неопознанного мяса
Автоугонщик в Хабаровске забыл свой паспорт в похищенной им же машине
Хабаровскую молодежь проверят на ловкость и смекалку на выходных
Количество пациентов с подозрением на энтеровирус увеличивается в Хабаровском крае
В Хабаровске остановят пригородные речные рейсы
Исчезновением 13-летнего ребенка в Хабаровске заинтересовались следователи
В Хабаровском крае выяснили историю опасных яиц из Эльбанского психинтерната
Хабаровчанин стал особенным чемпионом России по пулевой стрельбе
На элитное семеноводство в Хабаровском крае выделят больше денег
В ЕАО на осужденных испытывают новый метод перевоспитания
Военному в ЕАО выдали юбилейный жилищный сертификат