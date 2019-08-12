2019-08-12T05:58:54+03:00
Спорт

Тигрица забралась в раздевалку хабаровского «Амура» и прокатилась по льду с вратарем

Хищницу пригласили на «территорию тигров» для съемки ролика [видео]
Василий ЗАДУНАЕВ
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Тигрица забралась в раздевалку хабаровского «Амура» и прокатилась по льду с вратаремТигрица забралась в раздевалку хабаровского «Амура» и прокатилась по льду с вратаремФото: пресс-служба ХК "Амур"
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Сейчас хоккейная команда «Амур» завершила тренировочный сбор в Москве и отправилась в Чехию, где уже 12 августа в 19:00 по московскому времени проведет контрольный матч с командой «Маунтфилд» из Градец-Кралове.

- Переезжаем в Чехию, проверим на деле то, что нарабатывали. По приезде в Москву устроили тестирование для команды. Бежали пять отрезков по 54 метра, а после сдавали кровь на анализ. Посмотрели, в каком состоянии команда находится после первого этапа УТС. В Хабаровске сбор был нагрузочным. Чего хотели, в большей степени добились. Хочется поймать игровой ритм. Но, к сожалению, в Москве матч отменился. Старались на тренировках отрабатывать конкретные игровые ситуации – большинство, меньшинства, игру в обороне и атаке, - рассказал Александр Гулявцев, главный тренер хоккейной команды «Амур».

В Москве тренировку «тигров» из Хабаровска проинспектировала настоящая полосатая хищница – тигрица Лилу, названная так по имени главной героини из «Пятого элемента».

Тигрица прокатилась по льду с вратарем хабаровского «Амура».пресс-служба ХК "Амур"

Тигренок покатался по льду, уютно устроившись на руках у Евгения Киселева. Хоккейная защита, кстати, отлично помогает не только от летящих шайб, но и от когтей маленькой хищницы. Впрочем, тигрица сильно лапы не распускала – видимо, чувствовала, что находится у своих, на «территории тигров» - так неофициально называют в Хабаровске арену, где проходят игры клуба «Амур».

Защитник «Амура» играет с тигрицей.пресс-служба ХК "Амур"

Зато маленькая Лилу вдоволь наигралась в раздевалке клуба, там ее развлекал защитник Михал Йордан, она пыталась выбрать свой номер в команде и даже примерить экипировку хоккеистов.

А вот тренер команды продемонстрировал, что не хуже Юлия Цезаря может делать сразу несколько дел одновременно – кормить тигра и составлять план на тренировку.

Тренер «Амура» кормит тигрицу.пресс-служба ХК "Амур"

Тигренок в раздевалку «Амура» попал не случайно – его привезли для съемок нового клипа команды из подмосковного приюта.

Тигрица примеряет экипировку «Амура».пресс-служба ХК "Амур"

- Мы сами с нетерпением ждем ролик, который наши болельщики смогут оценить уже на первом домашнем матче команды, - прокомментировали в пресс-службе ХК «Амур».

Как планируется, в Чехии «тигры» сыграют 6 контрольных матчей, а первую игру регулярного чемпионата они проведут уже 3 сентября в Новосибирске с местной «Сибирью», первый домашний матч КХЛ «Амур» проведет 7 сентября с челябинским «Трактором».

Тигрица в раздевалке «Амура».пресс-служба ХК "Амур"

ИСТОЧНИК KP.RU

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