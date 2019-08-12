Сколько стоит собрать ребенка в школу в Хабаровске в 2019 году

Собрать ребенка в школу в Хабаровске в 2019 году - для многих родителей задача непростая. Необходимо учесть столько учебных потребностей, что голова, в прямом смысле слова, идет кругом. Тетрадки, ручки, пеналы, портфели, обложки - и не забыть бы про школьную форму, к которой в последние годы возвращается все большее количество хабаровских школ. В помощь родителям мы постарались узнать актуальные цены на школьную атрибутику.

БЕЗ ПОРТФЕЛЯ НИКУДА

Один из самых важных пунктов ученического быта - это удобный эргономичный рюкзак или ранец. С ним ребенку ходить 5-6 дней в неделю, а значит, он должен подходить по ряду параметров, например, не нагружать спину, иметь несколько отделений для большего удобства, обладать прочными ремнями и застежками, и, конечно, просто нравиться вашему ребенку - герои любимых мультфильмов или сериалов для первоклашек, трендовый дизайн для учеников старшей школы. Благо, сейчас выбор школьных сумок не просто большой - он огромный, количество модификаций просто бесконечное, найдется рюкзак на любой вкус и кошелек.

Самый простой рюкзак обойдется в 700 рублей, но за эти деньги вы не получите, конечно, ортопедической поддержки спины или износостойкости. Подойдут такие сумки больше школьникам старшего возраста, у которых уже до конца сформирован опорно-двигательный аппарат, и для кого ортопедия не играет большой роли. А для малышей с пока еще неокрепшим позвоночником лучше выбрать что-то посерьезнее. Цена на рюкзаки со специальными вставками для поддержки спины стартует от 1800 рублей и может доходить до 7000 рублей в зависимости от бренда и страны-производителя. Разумеется, в наш обзор не попали люксовые бренды, в линейках которых тоже встречаются рюкзаки - там цены совсем астрономические.

СКОЛЬКО СТОИТ ФОРМА

Вопрос выбора формы еще более сложный, чем выбора портфеля для ученика. Чаще всего о том, какую модель и ткань для формы выбрать, какой фирме заказать пошив - родители решают на собраниях перед началом учебного года. К тому же, помимо самой формы приходится запасаться и «расходниками» - гольфами, резинками для волос, колготками, бантиками, и - вишенка на торте - отдельно формой для физкультуры. Как уже говорилось выше, собрать ребенка в школу в Хабаровске в 2019 году - задача не из простых.

Чтобы прикинуть примерную стоимость комплекта формы, «КП»-Хабаровск» обратилась за помощью к одному из дистрибьюторов школьной формы на Дальнем Востоке.

- В среднем комплект для девочки складывается из стоимости юбки, блузки, пиджака, гольфов и джемпера, - рассказала Любовь Соломатина, сотрудница фирмы-поставщика школьной формы. - Для мальчика это, соответственно, рубашка, брюки, джемпер и пиджак. - Стоимость блузок варьируется от 900 до 2800 рублей в зависимости от длины рукава, юбок чуть дешевле - от 800 за совсем детскую до 1800 за юбку на девочку-подростка.

Рубашка с длинным рукавом и брюки для мальчика обойдутся родителям в среднем от 2700 до аж 6000 рублей - модельный ряд для мальчиков по пошиву выходит чуть дороже, поясняет Любовь Соломатина. Пиджаки и джемперы для школьников и школьниц в среднем стоят одинаково - от 1500 до 3500 рублей. Жилетка без рукавов обойдется от 800 до 1200 рублей, на гольфы-бантики для девочки, ремни-галстуки для мальчика лучше заложить 1000-1500 рублей.

Комплект формы для физкультуры вместе с обувью обойдется в 2000-3500 рублей, его, кстати, можно купить подешевле на вещевом рынке.

КАНЦЕЛЯРИЯ

Пожалуй, самый разнокалиберный пункт в нашем списке. Канцелярии много, она разная, миллионы наименований, видов и форм. Разброс цен настолько широкий, что здесь мы решили немного отступить от формата и сразу вывести среднюю стоимость самых нужных позиций. Максимальный диапазон каждый родитель может определить для себя сам.

Ручки простые - 10 рублей (шт.)

Ручки цветные - 12 рублей (шт.)

Карандаши простые - 9 рублей (шт.)

Карандаши цветные - 32 рубля (6 шт.)

Фломастеры - 47 рублей (6 шт.)

Тетрадки 24 листа - 15 рублей (шт.)

Тетрадки 48 листов - 29 рублей (шт.)

Пеналы - 70 рублей (шт.)

Цветная бумага - 30 рублей (набор)

Картон - 80 рублей (набор)

Ножницы - 129 рублей (шт.)

Ластики - 7 рублей (шт.)

Дневник - 200 рублей (шт.)

Линейки - 50 рублей (шт.)

Обложки для тетрадей - 18 рублей (шт.)

Обложки для книг - 27 рублей (шт.)

Бумага А4 - 170 рублей (пачка)

Альбомы для рисования - 23 рубля (шт.)

Органайзеры настольные - 360 рублей (комплект)

Точилки - 12 рублей (шт.)

Подставка для книги - 87 рублей (шт.)

В среднем, если закупаться по этому списку на год вперед, канцелярии выйдет в районе 3000 рублей. Если вы - счастливый родитель первоклассника, то во многих магазинах предлагают готовые «стартовые» наборы канцелярии для школы. В среднем их стоимость составляет 500 рублей, однако учтите, что в таких наборах каждый предмет, как правило, в единственном экземпляре, включая ручки и карандаши.

ТЕТРАДИ, ПОСОБИЯ, АТЛАСЫ

Ценоформирование на рынке учебных пособий зависит от огромного количества факторов: учебной программы, способа приобретения, количества учеников в классе, даже от времени покупки. Однако в среднем стоимость комплекта тетрадей не превышает 3000 рублей. Отметим, что узнавать о том, какие именно тетради понадобятся вашему ученику, лучше заранее, так как за две-три недели до первого сентября в магазинах начинается ажиотаж, и некоторых пособий на момент необходимости может не быть в наличии.

ИТОГ

Подводя итоги, прикинем примерно, сколько стоит собрать ребенка в школу в Хабаровске в 2019 году:

Рюкзак - 700-7000 рублей

Канцелярия - 500-3000 рублей

Форма - 4000 - 11 000 рублей

Форма для физкультуры - 2000-3500 рублей

Учебные пособия - 3000 рублей

Итак, чтобы собрать ребенка в школу в Хабаровске в 2019 году, родителям потребуется минимум 10 200 рублей. Максимум - насколько позволит ваш родительский бюджет. И, конечно, в список не входит традиционный букет для учителя на 1 сентября, однако это исключительно по вашему желанию.