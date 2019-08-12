Из-за вспышки африканской чумы свиней в соседних регионах, в Хабаровском крае усилен ветеринарный контроль

По данным ветеринарных служб вспышки африканской чумы свиней произошли в двух, пограничных с Хабаровским краем регионах: Амурской области и Приморском крае. В частности в Приморье, там выявлены случаи заболевания животных в крестьянско-фермерских хозяйствах и вынос опасного вируса в дикую природу – зарегистрирован падеж диких кабанов.

- Были отобраны пробы и диагноз подтвердился, - рассказывает Николай Постоев, начальник управления ветеринарии Хабаровского края. - Основная причина возникновения этого заболевания в Приморском крае, это занос из Китайской народной республики, где вирус африканской чумы синей находится в дикой природе и через диких кабанов, через границу произошло заражение домашних свиней.

В Амурскую область, в поселок Усть-Ивановку, по словам специалистов, вирус был занесен с продуктами питания. Сегодня в этих двух регионах проводятся мероприятия по ликвидации очагов заболевания – уничтожается поголовье свиней.

- В Хабаровском крае мы ужесточили контроль завоза, как живых свиней, так и мясопродуктов из них с соседних территорий, так и на границе с Китаем. Оповещены об опасности заражения, как владельцы личных подсобных хозяйств, так и крупных свиноферм. Их предупредили, что свиньи должны содержаться не в свободном выгуле, не пить из водоемов и в случае подозрения на возникновение заболевание им необходимо будет срочно проинформировать ветеринарную службу, - отметил Николай Постоев.

Так же главам муниципальных образований, где развивается свиноводство, рекомендовано обратить внимание на несанкционированную торговлю мясом. Так же инспекторы просят всех, кто обнаружит «дикую» торговлю свининой звонить на телефон горячей линии: 60-16-14.

Вирус африканской чумы свиней для человека безопасен, при термической обработке мяса - погибает. Но для свиней он летален, к ним он может попасть в виде остатков от человеческих обедов. Заболевание очень заразное, по правилам в радиусе пяти километров от возникновения очага убою подлежит все поголовье животных.