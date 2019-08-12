2019-08-12T11:51:49+03:00
Фотоконкурсы

Редакция «КП-Хабаровск» подвела итоги фотоконкурса «Любовь и верность»: военнослужащие и сотрудники Дальневосточной Росгвардии в семье и на работе

Победителей определили путем народного голосования
Петр САМСОНОВ
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Редакция «КП-Хабаровск» подвела итоги фотоконкурса «Любовь и верность»: военнослужащие и сотрудники Дальневосточной Росгвардии в семье и на работе Фото: pixabay.comРедакция «КП-Хабаровск» подвела итоги фотоконкурса «Любовь и верность»: военнослужащие и сотрудники Дальневосточной Росгвардии в семье и на работе Фото: pixabay.com
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Служба Родине невозможна без любви к ней и безоговорочной ей верности. Так же, как и крепкая семья невозможна без этих вечных ценностей. Последний месяц можно было наблюдать, с каким энтузиазмом каждый день шло голосование за ту или иную семью, участвовавшую в фотоконкурсе «Любовь и верность»: военнослужащие и сотрудники Дальневосточной Росгвардии в семье и на работе. По условиям конкурса, участники предоставили по три фотографии: на службе, в семейной обстановке и на досуге.

В выборе победителя вся надежда была на читателей, которые не подвели. Голосование происходило очень активно - закончилось оно 10 августа, и вот, собственно, результаты

1 место - семья Деккер, 2571 голос.

Редакция «КП-Хабаровск» подвела итоги фотоконкурса «Любовь и верность»: военнослужащие и сотрудники Дальневосточной Росгвардии в семье и на работе Фото: pixabay.com

Редакция «КП-Хабаровск» подвела итоги фотоконкурса «Любовь и верность»: военнослужащие и сотрудники Дальневосточной Росгвардии в семье и на работе Фото: pixabay.com

2 место - семья Моляковых, 1554 голоса.

Редакция «КП-Хабаровск» подвела итоги фотоконкурса «Любовь и верность»: военнослужащие и сотрудники Дальневосточной Росгвардии в семье и на работе Фото: pixabay.com

Редакция «КП-Хабаровск» подвела итоги фотоконкурса «Любовь и верность»: военнослужащие и сотрудники Дальневосточной Росгвардии в семье и на работе Фото: pixabay.com

3 место- семья Ковалевых, 1291 голос.

Редакция «КП-Хабаровск» подвела итоги фотоконкурса «Любовь и верность»: военнослужащие и сотрудники Дальневосточной Росгвардии в семье и на работе Фото: pixabay.com

Редакция «КП-Хабаровск» подвела итоги фотоконкурса «Любовь и верность»: военнослужащие и сотрудники Дальневосточной Росгвардии в семье и на работе Фото: pixabay.com

Призы победители могут забрать в нашей редакции по адресу: город Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9 А, офис 2. Денежный эквивалент призов не выдается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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